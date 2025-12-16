DOLAR
Adana'da mandalina fiyatları düştü: Dalında 3 TL, pazarda 5 TL

Adana'da mandalina kilosu dalında 3 TL'ye, pazarda 5-10 TL'ye geriledi; 9 günlük grev, rekolte fazlalığı ve ihracat kaybı üreticiyi vurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:09
Adana'da mandalina fiyatları düştü: Dalında 3 TL, pazarda 5 TL

Adana'da mandalina dalında 3 TL, pazarda 5-10 TL'ye geriledi

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da mandalina fiyatları bu sezon sert düştü. Dalında 3 TL, pazarda ise 5 ile 10 TL arasında satışa çıkan mandalina, 'en ucuz meyve' konumuna geldi.

Hasat, rekolte ve ihracat kaybı

Türkiye narenciyesinin yüzde 40'ını karşılayan Adana'da bu sezon 383 bin dönüm alanda ekili mandalina hasadı sürüyor. Dönüm başına ortalama 4 ile 6 ton verim alındı. İlk hasat haftalarında kalitesine göre kilosu bahçede 8 ile 15 lira arasında alıcı bulan mandalina, şu an dalında 3 liraya kadar geriledi.

Tarım aracılarının 27 Eylül'de başlattığı 9 günlük grev sonrası erkenci 6 cins mandalina aynı anda olgunlaşınca işçiler toplama yetişemedi ve birçok meyve zarar gördü. Grev bittikten sonra portakal hasadının da başlamasıyla mandalinada rekolte fazlalığı oluştu ve ürünler bahçede kaldı. Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen mandinalar, dalında zarar görünce ihraç edilemedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'İlk hasatta fiyatlar 8 ile 15 lira arasındaydı. Tarım aracıları 9 gün grev yapınca mandalina dalında kaldı. Grev bitince, işçiler bahçelere girince ürünler dalında hep zarar görmüştü. Erkenci cins mandalinanın raf ömrü çok kısa. Şu anda mandalinanın kilosu dalında 3 liraya kadar geriledi. Adana, Mersin ve Hatay'daki birçok bahçede erkenci mandalina grubu dalında kaldı. O ürünler raf ömrünü kaybetti. Bu mandalinanın yurt dışına gitme şansı yok.'

İşçilik maliyeti ve zararlılar tehdidi

Doğan, mandalinanın toplanmasının 3-4 lira işçilik maliyeti olduğunu vurguladı. Çiftçinin ürünü hale gönderdiğinde eline kilogram başına belki 1 lira geçeceğini söyledi ve şu uyarıyı yaptı: 'Bu ürünler dalda kaldı. Eğer dalındaki ürünler toplanmazsa gelecek sene Akdeniz meyve sineği popülasyonu artar. Bu ürünler, Akdeniz meyve sineği için besin kaynağı olur. Çiftçilere DFİF desteği verilmesini bekliyoruz.'

Pazar ve tüketici tepkisi

Pazarcı esnafı Halil Yılmaz, bu yıl mandalinanın bol olduğunu ve fiyatların bu nedenle düştüğünü söyleyerek işlerin iyi olduğunu belirtti. Pazara mandalina almaya gelen vatandaş Muzaffer Bay ise fiyatların geçen haftaya göre yüzde 50'den fazla düştüğünü ifade ederek memnuniyetini dile getirdi.

