ETSO'dan Gençlere Kariyer Planlama Desteği

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları iş birliğiyle, İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü ortaklığında kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Programa katılımcılar

Programa; TOBB Erzurum KGK Yönetim Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları, TOBB Erzurum GGK Yönetim Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Dr. Mahire Emel Olgun, üniversiteden mezun olan ve eğitimine devam eden çok sayıda genç girişimci adayı katılım sağladı.

Eğitimin içeriği

Sunumu gerçekleştiren Dr. Mahire Emel Olgun, şu başlıklar üzerinde durdu: İş arama sürecinde kendini tanıma, Etkili mülakat teknikleri, Doğru ve stratejik iş arama yöntemleri, TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının faaliyet ve çalışma alanları, Profesyonel CV hazırlama ve İŞKUR hizmet ve faaliyetlerine dair bilgilendirmeler.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Girişimci adaylarımızla verimli ve motive edici bir program gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür ediyor, kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz" denildi.

