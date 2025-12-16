İzmir Konut Satışları Kasım 2025'te %0,5 Azaldı — 8 bin 540 Konut

İzmir Konut Satışları Kasım 2025'te %0,5 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir’de 2025 yılı Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azalarak 8 bin 540 oldu. 2024 yılı Kasım ayında bu rakam 8 bin 583 olarak kaydedilmişti.

Türkiye Genelinde Durum

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 azalarak 141 bin 100 olarak gerçekleşti. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir oldu. En az konut satışı ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin’de gerçekleşti.

İlk ve İkinci El Satışlar

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 2 bin 486 oldu. İlk satışların toplam konut satışları içindeki payı %29,1 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azalarak 6 bin 54 olarak gerçekleşti. İkinci el satışların toplam konut satışları içindeki payı %70,9 oldu.

İpotekli ve Yabancılara Satışlar

Kasım ayında İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 azalarak 1.469 olarak kaydedildi. Satışı yapılan konutların %17,2'si ipotekli satış olarak yer aldı.

Yabancılara yapılan konut satışı İzmir’de bir önceki yılın aynı ayına göre %27,6 artarak 37 oldu. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları ise %9,7 azalarak 1.943 olarak gerçekleşti. Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı %1,4 oldu. Yabancılara en fazla konut satışı 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin’de gerçekleşti.

İlçe Bazlı Satışlar

İzmir’de 2025 yılı Kasım ayında en fazla konut satışı Menemen ilçesinde gerçekleşti. Menemen’de 1.124 konut satılırken, diğer ilçe satışları şöyle kaydedildi: Buca 980, Torbalı 722, Karşıyaka 625, Konak 567, Çiğli 562, Karabağlar 531, Bornova 397, Gaziemir 366 ve Bayraklı 298.

