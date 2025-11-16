Adana'da Narenciye Hasadıyla Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Hızlandı

Adana’da narenciye hasadının başlamasıyla birlikte, ağaç diplerine dökülen ve ağaçta kalan üründen kaynaklanan Akdeniz meyve sineği tehlikesiyle mücadele yoğunlaştı. İl genelinde önleyici tedbirler ve saha uygulamaları hız kazandı.

Tuzak Dağıtımı ve Uygulama

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere Eylül ayı sonunda 17 bin 580 kitle yakalama tuzağı dağıttı. Dağıtılan bu tuzaklar, narenciye hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler tarafından ağaçlara yerleştirildi.

Müdürün Denetimi ve Uyarıları

Hasadın başlamasıyla birlikte ağaçta kalan ve yere dökülen ürünlerin toplanmaması sonucu ortaya çıkan zararın önüne geçmek amacıyla Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt bahçelere giderek kontrol yaptı. Bayazıt, geçen yıl 2 milyon ton narenciye üretimiyle Türkiye birincisi olduklarını belirterek, Akdeniz meyve sineğinin narenciye üretimi için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Entegre Mücadele ve Ekipler

Bayazıt, ihracatta sıfır tolerans gösterilen bu zararlıyla mücadele için entegre çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini, 50 ekip ve 150 teknik personelin görev aldığını ifade etti. Ayrıca dağıtılan tuzakların biyoteknik mücadeleyi teşvik ettiğini ve kalıntısız üretime katkı sağlayacağını belirtti.

Tuzakların zararlıları yakalama başarısını yerinde gözlemledik. Bu tür uygulamalar, narenciye üretiminde verim ve kaliteyi artırmada önemli rol oynuyor. Üreticilerimizin emeğine değer katmaya devam edeceğiz

