Adana'da Yeni Yıl Öncesi Narenciye Hasadı ve İhracat Hareketliliği

Adana'da yeni yıl öncesi narenciye hasadı hız kazandı

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana illerinden, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine yeni yıl öncesi yoğun ihracat gerçekleştiriliyor. Kış mevsimiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışında narenciye talebi artarken, Adana’daki bahçelerde hasat faaliyetleri yoğun şekilde devam ediyor.

Bahçelerde işçiler tarafından titizlikle toplanan ürünler, tesislerde ihracat için paketleniyor. Limon, mandalina ve portakal başta olmak üzere birçok narenciye ürününün %40’dan fazlası yurt dışına ihraç ediliyor.

Üreticilerin değerlendirmesi: "Buruk bir sevinç"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamada, narenciyede hareketlilik olsa da geçmiş yıllara göre azalma olduğunu belirtti. Doğan, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle pazar paylarının bir kısmının Mısır ve Güney Afrika gibi ülkelere kaydığını; bu ülkelerde girdi maliyetlerinin daha düşük olduğunu söyledi.

Doğan, "Biz hareketliliği bu yıl geçen yıllardan daha fazla beklerken şu anda buruk bir sevinçle hasat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar ve verim endişesi

Doğan, erkenci mandalina üretiminden çiftçilerin yeterince kazanamadığını, limon grubunda ise soğuk nedeniyle verimin düşük olduğunu aktardı. Aralık ayının sonunda W.Murcott mandalina ve geççi portakalların üretime gireceğini ve bunların da büyük oranda yurt dışına gönderileceğini söyledi.

Mevcut satışların geçen seneki fiyatların altında gerçekleştiğini vurgulayan Doğan, en büyük pazarların Rusya, Ukrayna, Balkan ülkeleri ve Avrupa olduğunu, fiyatlar yüksek olsaydı çiftçilerin daha fazla kazanacağını ekledi.

İhracatçılar: Sipariş yoğun ama lojistik sorunlar fiyatları etkiledi

İhracatçı Hüseyin Daş, en fazla siparişin Rusya ve Ukrayna’dan geldiğini, genel anlamda sipariş fazlalığı bulunduğunu belirtti. Daş ayrıca 9 günlük tarım aracılarının grevi ile Akdeniz İhracatçı Birliklerinin ihraç tarihlerini geç belirlemesinin malların birikmesine ve fiyatların düşmesine yol açtığını kaydetti.

Hasat sezonunun ortalarına yaklaşılırken Adana'da narenciye üretimi ve ihracatında hem fırsatlar hem de maliyet ve lojistik kaynaklı zorluklar göze çarpıyor.

