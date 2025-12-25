DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Adana'da Yeni Yıl Öncesi Narenciye Hasadı ve İhracat Hareketliliği

Adana'da yeni yıl öncesi narenciye hasadı yoğun. Limon, mandalina ve portakal ürünlerinin %40'tan fazlası Rusya, Ukrayna ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:36
Adana'da Yeni Yıl Öncesi Narenciye Hasadı ve İhracat Hareketliliği

Adana'da yeni yıl öncesi narenciye hasadı hız kazandı

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana illerinden, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine yeni yıl öncesi yoğun ihracat gerçekleştiriliyor. Kış mevsimiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışında narenciye talebi artarken, Adana’daki bahçelerde hasat faaliyetleri yoğun şekilde devam ediyor.

Bahçelerde işçiler tarafından titizlikle toplanan ürünler, tesislerde ihracat için paketleniyor. Limon, mandalina ve portakal başta olmak üzere birçok narenciye ürününün %40’dan fazlası yurt dışına ihraç ediliyor.

Üreticilerin değerlendirmesi: "Buruk bir sevinç"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamada, narenciyede hareketlilik olsa da geçmiş yıllara göre azalma olduğunu belirtti. Doğan, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle pazar paylarının bir kısmının Mısır ve Güney Afrika gibi ülkelere kaydığını; bu ülkelerde girdi maliyetlerinin daha düşük olduğunu söyledi.

Doğan, "Biz hareketliliği bu yıl geçen yıllardan daha fazla beklerken şu anda buruk bir sevinçle hasat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar ve verim endişesi

Doğan, erkenci mandalina üretiminden çiftçilerin yeterince kazanamadığını, limon grubunda ise soğuk nedeniyle verimin düşük olduğunu aktardı. Aralık ayının sonunda W.Murcott mandalina ve geççi portakalların üretime gireceğini ve bunların da büyük oranda yurt dışına gönderileceğini söyledi.

Mevcut satışların geçen seneki fiyatların altında gerçekleştiğini vurgulayan Doğan, en büyük pazarların Rusya, Ukrayna, Balkan ülkeleri ve Avrupa olduğunu, fiyatlar yüksek olsaydı çiftçilerin daha fazla kazanacağını ekledi.

İhracatçılar: Sipariş yoğun ama lojistik sorunlar fiyatları etkiledi

İhracatçı Hüseyin Daş, en fazla siparişin Rusya ve Ukrayna’dan geldiğini, genel anlamda sipariş fazlalığı bulunduğunu belirtti. Daş ayrıca 9 günlük tarım aracılarının grevi ile Akdeniz İhracatçı Birliklerinin ihraç tarihlerini geç belirlemesinin malların birikmesine ve fiyatların düşmesine yol açtığını kaydetti.

Hasat sezonunun ortalarına yaklaşılırken Adana'da narenciye üretimi ve ihracatında hem fırsatlar hem de maliyet ve lojistik kaynaklı zorluklar göze çarpıyor.

TÜRKİYE’NİN NARENCİYE İHTİYACININ YÜZDE 40’INI ADANA’DAN RUSYA VE UKRAYNA BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK...

TÜRKİYE’NİN NARENCİYE İHTİYACININ YÜZDE 40’INI ADANA’DAN RUSYA VE UKRAYNA BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNE YENİ YIL ÖNCESİ NARENCİYE İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

TÜRKİYE’NİN NARENCİYE İHTİYACININ YÜZDE 40’INI ADANA’DAN RUSYA VE UKRAYNA BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret %27 Zamı: Tunceli'de Yılbaşı Öncesi Fiyat ve Hijyen Denetimleri
2
Adana'da Yeni Yıl Öncesi Narenciye Hasadı ve İhracat Hareketliliği
3
Aydem Perakende ve Gediz Perakende: Yapay Zekâ Destekli 'Ses Analizi' ile Ayda 100 Bin Çağrı
4
Aksa Enerji Kumasi Santrali Gana'da Kısmi Ticari Üretime Başladı
5
İTO 4’üncü İstişare Programı: Perakende ve Tedarik Zinciri Zirvesi
6
Hamsi Türk karasularını terk etti — Recep Denizer açıkladı
7
Dolar 42,8460 · Euro 50,6200: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması