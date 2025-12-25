DOLAR
Aksa Enerji Kumasi Santrali Gana'da Kısmi Ticari Üretime Başladı

Aksa Enerji, Gana Kumasi'de 350 MW kurulu güce sahip santralinin ilk fazında kısmi ticari üretime başladı; proje ülkenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 09:59
Aksa Enerji, Gana'da inşa ettiği 350 MW kurulu güce sahip Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinin ilk fazında kısmi ticari üretime başladı. Uzun vadeli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında hayata geçirilen santral, Gana'nın artan elektrik talebinin karşılanmasına ve ulusal şebeke istikrarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Projenin aşamaları ve kapasite planı

7 ülkede 11 santral operasyonu yürüten ve 3 bin MW'ı aşan kurulu güce sahip Aksa Enerji, Kumasi projesinin ilk fazında üretime geçerek bölgede enerji arzını desteklemeyi hedefliyor. Santral için planlanan devreye alma takvimi şu şekilde: 2026 yılı ocak ayında 130 MW kapasiteyle basit çevrim olarak, ilk çeyrek dönemde ise 179 MW kapasite ile kombine çevrim olarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Projenin ikinci fazı ise 171 MW kurulu gücü kapsıyor ve çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

CEO Cemil Kazancı'nın değerlendirmesi

Cemil Kazancı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Afrika, Aksa Enerji’nin Türkiye ve KKTC’de yetkinliğini kanıtlamış mühendislik gücünü, teknik uzmanlığını ve operasyonel becerisini küresel ölçekte sergilediği en stratejik bölgelerin başında geliyor. Gana’da uzun vadeli bir vizyonla sürdürdüğümüz yolculuğumuzda, 370 MW kurulu güce sahip Tema Santralimizi 9,5 ay gibi rekor bir sürede devreye alarak sektörde önemli bir eşiği geride bırakmıştık. Bugün ise Kumasi’de hayata geçirdiğimiz yeni santral yatırımımızla bu başarıyı bir üst seviyeye taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Toplam 350 MW kurulu güce sahip Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimiz, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimizin en kritik yapı taşlarından biridir. Finansmanından inşasına, işletmesinden bakımına kadar tamamen Aksa Enerji’nin üstlendiği bu ’entegre model’ sayesinde, Gana için sadece bir tesis değil, kalıcı bir enerji altyapısı ve uzun vadeli ekonomik değer inşa ediyoruz. Kumasi Santrali ile bir yandan Aksa Enerji’nin küresel büyüme hedeflerine hizmet etmekten, diğer yandan Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik köprüleri daha da derinleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Uzun vadeli yatırım ve bölgesel etki

Kumasi Santrali, Gana'nın artan elektrik talebinin karşılanması ve ulusal şebeke istikrarının güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip. Şirket, proje kapsamında 20 yıl süreli, ABD doları bazlı garantili satış anlaşması ile bölgede enerji arz güvenliğine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor. Aksa Enerji'nin entegre yatırım modeli sayesinde projenin finansmanından işletmesine kadar tüm süreçlerin şirket tarafından yönetilmesi, yerel istihdam ve ekonomik kalkınmaya olumlu yansımalar getirecek.

