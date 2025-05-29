DOLAR
39,1 0,01%
EURO
44,51 -0,64%
ALTIN
4.165,57 -0,6%
BITCOIN
4.210.429,87 -0,42%

Adana'da Yerli ve Millî Tohumlar 'Tarla Günü' Etkinliğiyle Tanıtıldı

Adana'da yerli ve millî buğday ile arpa tohumları, 'Tarla Günü' etkinliğinde tanıtıldı. Etkinlikte önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 16:21
Adana'da Yerli ve Millî Tohumlar 'Tarla Günü' Etkinliğiyle Tanıtıldı

Adana'da Yerli ve Millî Tohum Tanıtımı

Adana, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve millî tohumları tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Tarla Günü' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımları gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Pek çok tarım uzmanı ve çiftçinin katıldığı etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, buğday ve arpanın tarımsal üretimdeki önemine vurgu yaptı. Kökçüoğlu, bu stratejik ürünlerin üretiminin artırılması için öncelik verdiklerini belirterek, tohumların geliştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kurumun Başarısı

Etkili konuşmalarından bir diğeri ise Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit’den geldi. Cerit, kurumun 101 yıllık geçmişinde 115 çeşit tohum geliştirerek tarımsal üretime önemli katkılarda bulunduğunu açıkladı.

Ödüller ve İncelemeler

Konuşmaların ardından, buğday ve arpa çeşitlerinin geliştirilmesinde emeği geçenlere plaketler takdim edildi. Etkinlik katılımcıları, geliştirilen tohumlar hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu ve deneme ekimi yapılan arazilerde incelemelerde bulundu.

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun...

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımı yapıldı.

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun...

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Herkesin dört gözle beklediği ürünler Bim’de 72 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak! Bim 9 15 Şubat katalogu
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Yatırım Potansiyelini Vurguladı
3
Adana'da Yerli ve Millî Tohumlar 'Tarla Günü' Etkinliğiyle Tanıtıldı
4
Rolls-Royce Ghost Series II Türkiye'de Tanıtıldı
5
Bakan Uraloğlu'ndan Elektronik Haberleşme ve Posta Sektörü Açıklamaları
6
Ordu'da Türk Somonuna 1 Milyar Lira Katkı Beklentisi
7
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Afet Yükümlülükleri Resmi Çerçeveye Alındı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım