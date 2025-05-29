Adana'da Yerli ve Millî Tohumlar 'Tarla Günü' Etkinliğiyle Tanıtıldı

Adana'da Yerli ve Millî Tohum Tanıtımı

Adana, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve millî tohumları tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Tarla Günü' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımları gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Pek çok tarım uzmanı ve çiftçinin katıldığı etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, buğday ve arpanın tarımsal üretimdeki önemine vurgu yaptı. Kökçüoğlu, bu stratejik ürünlerin üretiminin artırılması için öncelik verdiklerini belirterek, tohumların geliştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kurumun Başarısı

Etkili konuşmalarından bir diğeri ise Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit’den geldi. Cerit, kurumun 101 yıllık geçmişinde 115 çeşit tohum geliştirerek tarımsal üretime önemli katkılarda bulunduğunu açıkladı.

Ödüller ve İncelemeler

Konuşmaların ardından, buğday ve arpa çeşitlerinin geliştirilmesinde emeği geçenlere plaketler takdim edildi. Etkinlik katılımcıları, geliştirilen tohumlar hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu ve deneme ekimi yapılan arazilerde incelemelerde bulundu.

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımı yapıldı.

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımı yapıldı.