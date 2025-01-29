TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri

TCMB'den Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte bu veriler:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 35.7067 35.7710 35.6817 35.8247 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.2033 22.3481 22.1012 22.4822 1 DANİMARKA KRONU 4.9754 4.9999 4.9719 5.0114 1 EURO 37.1865 37.2534 37.1604 37.3093 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.3204 44.5515 44.2894 44.6183 1 İSVİÇRE FRANGI 39.3351 39.5877 39.2761 39.6471 1 İSVEÇ KRONU 3.2301 3.2636 3.2279 3.2711 1 KANADA DOLARI 24.7285 24.8400 24.6370 24.9344 1 KUVEYT DİNARI 115.1160 116.6223 113.3893 118.3716 1 NORVEÇ KRONU 3.1511 3.1723 3.1489 3.1796 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.5198 9.5369 9.4484 9.6085 100 JAPON YENİ 22.9362 23.0881 22.8514 23.1759 1 BULGAR LEVASI 18.9061 19.1535 1 RUMEN LEYİ 7.4327 7.5299 100 RUS RUBLESİ 0.3620 0.3668 100 İRAN RİYALİ 0.0080 0.0081 1 ÇİN YUANI 4.8965 4.9606 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1273 0.1290 1 KATAR RİYALİ 9.7390 9.8665 1 GÜNEY KORE WONU 0.0245 0.0248 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.8862 21.1595 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.6671 9.7936

Çapraz Kurlar

Aşağıda güncel çapraz kurlar yer almaktadır:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.6044 1 AVUSTRALYA DOLARI 7.1655 1 DANİMARKA KRONU 0.9057 1 İSVİÇRE FRANGI 11.01 1 İSVEÇ KRONU 155.30 1 JAPON YENİ 1.4420 1 KANADA DOLARI 11.30 1 NORVEÇ KRONU 3.7508 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0414 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2434 1 KUVEYT DİNARI 3.2421 1 BULGAR LEVASI 1.8781 1 RUMEN LEYİ 4.7771 1 RUS RUBLESİ 98.06 1 İRAN RİYALİ 7.2514 1 ÇİN YUANI 278.80 1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6458 1 KATAR RİYALİ 1445 1 GÜNEY KORE WONU 1.7000 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6729 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Not: Bu veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır ve güncellemeler düzenli olarak takip edilmelidir.