TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri

TCMB'den Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte bu veriler:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|35.7067
|35.7710
|35.6817
|35.8247
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.2033
|22.3481
|22.1012
|22.4822
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9754
|4.9999
|4.9719
|5.0114
|1
|EURO
|37.1865
|37.2534
|37.1604
|37.3093
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.3204
|44.5515
|44.2894
|44.6183
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.3351
|39.5877
|39.2761
|39.6471
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.2301
|3.2636
|3.2279
|3.2711
|1
|KANADA DOLARI
|24.7285
|24.8400
|24.6370
|24.9344
|1
|KUVEYT DİNARI
|115.1160
|116.6223
|113.3893
|118.3716
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.1511
|3.1723
|3.1489
|3.1796
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.5198
|9.5369
|9.4484
|9.6085
|100
|JAPON YENİ
|22.9362
|23.0881
|22.8514
|23.1759
|1
|BULGAR LEVASI
|18.9061
|19.1535
|1
|RUMEN LEYİ
|7.4327
|7.5299
|100
|RUS RUBLESİ
|0.3620
|0.3668
|100
|İRAN RİYALİ
|0.0080
|0.0081
|1
|ÇİN YUANI
|4.8965
|4.9606
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1273
|0.1290
|1
|KATAR RİYALİ
|9.7390
|9.8665
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0245
|0.0248
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|20.8862
|21.1595
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.6671
|9.7936
Çapraz Kurlar
Aşağıda güncel çapraz kurlar yer almaktadır:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.6044
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.1655
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.9057
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|11.01
|1
|İSVEÇ KRONU
|155.30
|1
|JAPON YENİ
|1.4420
|1
|KANADA DOLARI
|11.30
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7508
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0414
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2434
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2421
|1
|BULGAR LEVASI
|1.8781
|1
|RUMEN LEYİ
|4.7771
|1
|RUS RUBLESİ
|98.06
|1
|İRAN RİYALİ
|7.2514
|1
|ÇİN YUANI
|278.80
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6458
|1
|KATAR RİYALİ
|1445
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6729
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Not: Bu veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır ve güncellemeler düzenli olarak takip edilmelidir.