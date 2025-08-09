Bakan Uraloğlu'dan Kapadokya Havalimanı İnşaatına Ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kapadokya Havalimanı Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı'nda devam eden yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu. Çeşitli programlar ve açılışlar için Nevşehir'e gelen Uraloğlu, havalimanındaki çalışmaları yerinde görmek amacıyla inşaat alanını ziyaret etti.

Yeni Terminalin Kapasitesi Üç Kat Arttırılacak

İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, yıllık 700 bin yolcu kapasitesine sahip havalimanının yolcu kapasitesinin yaklaşık 3 kat artırılacağını duyurdu. Terminal binasının ilk etabının ekim ayında hizmete gireceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Halihazırda yıllık 700 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyona çıkaracağız" dedi.

İyileştirmeler ve Estetik Vurguları

Yeni terminaldeki bankolar ile pasaport kontrol alanlarının genişletilerek uzun vadeli ihtiyaçların karşılanacağını vurgulayan Uraloğlu, "Pist tarafında yapacağımız taksi yolu ile uçakların bir an önce piste ulaşmasını ve inen uçakların terminale en kısa sürede yanaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, terminal binasında kullanılan Nevşehir taşı ile iç dekorasyonun bölgenin kültürel figürleriyle zenginleştirileceğini kaydetti. Böylece, gelen turistler havalimanına adım attıklarında Kapadokya'nın eşsiz görselleriyle karşılaşacaklar.

Uraloğlu, inşaat alanında çalışan işçilerle fotoğraf çektirdikten sonra Nevşehir Valiliği'ne geçerek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada Vali Ali Fidan ve protokol üyeleri ile görüşmelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Nevşehir'de Kapadokya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

