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Japonya Havayolları'nın Kar Rakamları Düşüşte

Japonya Havayolları, nisan-eylül döneminde net karında önemli bir düşüş yaşadı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:32
Japonya Havayolları'nın Kar Rakamları Düşüşte

Japonya Havayolları'nın (JAL) Mali Durumu

Japonya Havayolları, 2024 mali yılının nisan-eylül döneminde net karının %19,1 oranında düştüğünü açıkladı. Şirketin bilançoları, mevcut mali yılın ikinci yarısına yönelik tahminler hakkında bilgi sunuyor.

Finansal Veriler

Son 6 aylık dönemde JAL’in net karı, 49,9 milyar yen (yaklaşık 327 milyon dolar) olarak kaydedildi. Yatırım kayıpları ve ağustos ayında meydana gelen Şanşan Tayfunu'nun neden olduğu uçuş iptalleri, net kara olumsuz etki yaptı.

Gelir Artışı ve Uçuş Verileri

Şirketin satış gelirleri ise %9,9 artarak 901,8 milyar yene (5,9 milyar dolar) ulaştı. İç hat uçuş yolcu sayısında %1,4 düşüş yaşanırken, dış hat uçuş yolcu sayısında %9,9'luk bir artış görüldü.

Gelecek Beklentileri

JAL Mali İşler Sorumlusu Saito Yuji, yaptığı açıklamada, tayfun gibi beklenmedik olaylar nedeni ile daha önceden belirlenen yarı yıl kar hedefini tutturamadıklarını belirtti. Saito, Ekim-Aralık ve Ocak-Mart çeyrekleri için daha umutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca, içe yönelik talebin yarının ikinci yarısında zirve yapmasının beklendiğini açıkladı.

2024 Mali Yılı Hedefleri

Firma, Mart 2025’te sona erecek mali yılı için net kar beklentisini %4,7'lik bir artış ile 100 milyar yen (657 milyon dolar) olarak belirledi. Ayrıca, tüm mali yıl satış gelirlerinin %16,8 artışla 1,93 trilyon yene (12,68 milyar dolar) yükselebileceği hedefleniyor.

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