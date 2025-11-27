Adana Karataş'ta 1 milyar TL'lik Tarım Yatırımı: 4 Bin Kişiye İstihdam

Vali Yavuz Selim Köşger projeyi yerinde inceledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapımı devam eden Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ile Karataş Sera Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Köşger, proje hakkında şunları söyledi: "31 Aralık’ta altyapı çalışmaları tamamlanacak. Yaklaşık 1 milyar TL’lik bir yatırım hayata geçiriliyor. Tarım Bakanlığımızın destekleriyle böyle önemli bir proje gerçekleşiyor. Türkiye’nin atıl alanlarından biri ekonomiye kazandırılıyor."

Vali Köşger, projenin istihdam ve üretim kapasitesine dikkat çekerek, "Burada, yaklaşık 36 büyük sera alanında üretim yapılacak. Katma değeri yüksek ürünler, iklim koşullarından bağımsız şekilde üretilebilecek. Yarısı kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ürün yelpazesine göre yıllık 250 milyon dolar katma değer oluşturacak" dedi.

Proje kapsamında atıl arazilerin ekonomiye kazandırıldığı, seralar sayesinde mevsimsel sınırlamaların aşılacağı ve kış aylarında da domates başta olmak üzere tropikal ürünler dahil geniş bir ürün yelpazesinin üretilebileceği vurgulandı.

