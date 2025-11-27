Adana Karataş'ta 1 milyar TL'lik Tarım Yatırımı: 4 Bin Kişiye İstihdam

Vali Köşger, Karataş'taki su ürünleri ve sera organize tarım projelerinin 31 Aralık'ta altyapısının tamamlanacağını, yaklaşık 1 milyar TL yatırım ve 4 bin kişilik istihdam sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:29
Adana Karataş'ta 1 milyar TL'lik Tarım Yatırımı: 4 Bin Kişiye İstihdam

Adana Karataş'ta 1 milyar TL'lik Tarım Yatırımı: 4 Bin Kişiye İstihdam

Vali Yavuz Selim Köşger projeyi yerinde inceledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapımı devam eden Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ile Karataş Sera Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Köşger, proje hakkında şunları söyledi: "31 Aralık’ta altyapı çalışmaları tamamlanacak. Yaklaşık 1 milyar TL’lik bir yatırım hayata geçiriliyor. Tarım Bakanlığımızın destekleriyle böyle önemli bir proje gerçekleşiyor. Türkiye’nin atıl alanlarından biri ekonomiye kazandırılıyor."

Vali Köşger, projenin istihdam ve üretim kapasitesine dikkat çekerek, "Burada, yaklaşık 36 büyük sera alanında üretim yapılacak. Katma değeri yüksek ürünler, iklim koşullarından bağımsız şekilde üretilebilecek. Yarısı kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ürün yelpazesine göre yıllık 250 milyon dolar katma değer oluşturacak" dedi.

Proje kapsamında atıl arazilerin ekonomiye kazandırıldığı, seralar sayesinde mevsimsel sınırlamaların aşılacağı ve kış aylarında da domates başta olmak üzere tropikal ürünler dahil geniş bir ürün yelpazesinin üretilebileceği vurgulandı.

ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, TÜRKİYE’NİN ATIL ALANLARINDAN BİRİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILDIĞINI...

ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, TÜRKİYE’NİN ATIL ALANLARINDAN BİRİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILDIĞINI BELİRTEREK, "YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM HAYATA GEÇİRİLİYOR" DEDİ.

ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, TÜRKİYE’NİN ATIL ALANLARINDAN BİRİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILDIĞINI...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BOSAB’da altyapı tamam, sıra stratejik yatırımlarda
2
Tuğba Kuruyemiş 127. Şubesini Kadın Eliyle Aydın'da Açtı
3
Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği
4
Karabük’te 140 Milyon TL’lik Enerji Yatırımı: Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor
5
Kayseri İhracatı Ekimde %5,9 Arttı — Başkan Büyüksimitci Açıkladı
6
Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 Ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat
7
İAOSB'de Gümrük ve Dış Ticarette Gündem: Dijitalleşme Öne Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?