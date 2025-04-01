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AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den Boykot Çağrılarına Sert Tepki

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, boykot çağrılarına karşı çıkarak esnafın ekmek derdinde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:16
AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den Boykot Çağrılarına Sert Tepki

AESOB Başkanı'ndan Boykot Uyarısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, son günlerde artan boykot çağrılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dere, esnafın dükkanını açmak ve evine ekmek götürmekten başka bir derdi olmadığını belirtti.

Boykotların Zararı Hepimize Yansır

Dere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına dikkat çekerek, "Boykot çağrıları sadece bir esnafa, bir işletmeye değil herkese zarar verir," dedi. Yargının konuyu inceleyeceğini ifade eden AESOB Başkanı, esnafın birleşmeden ve uzlaşmadan yana olduğunu dile getirdi.

Dere, "Hukuki bir süreç yaşanıyor, bu konuda yargı görevini yapacaktır. Biz esnafız, bu tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Esnaf ekmeğinin derdinde, dükkanını açıp, eve ekmek götürmek istiyor," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Adlıhan Dere, boykot çağrılarının yalnızca esnafa değil, tüm topluma zarar vereceğini vurguladı ve esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini hatırlattı.

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