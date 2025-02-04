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AGROEXPO 2023: İzmir Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Buluşturdu

İzmir'deki AGROEXPO, tarım ve hayvancılık sektöründen 1000'den fazla firmanın katılımıyla 20. kez kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:17
AGROEXPO 2023: İzmir Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Buluşturdu

AGROEXPO 2023 Fuarı İzmir’de Başladı

İzmir, tarım ve hayvancılık sektörüne ev sahipliği yapan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile önemli bir buluşma noktası haline geldi. 20. kez düzenlenen fuar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 1000'den fazla firmayı bir araya getiriyor.

Açılış Töreni ve Yorumlar

Açılış töreninde söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu organizasyonu önemli bir etkinlik olarak gördüklerini ve tarım sektörüne destek verdiklerini vurguladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise İzmir'in tarımsal üretimdeki stratejik konumuna dikkat çekerek, "Bu fuar, sektörün geleceğine yön verecek yeniliklerin tanıtıldığı büyük bir platformdur," dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, tarımın Türkiye ekonomisindeki hayati rolüne dikkat çekerek, sektörün milli gelir içindeki payının %10’un üzerinde tutulmasının önemini vurguladı. Kestelli, "Tarım sektörü, diğer sektörlerin ortalamasının iki katı büyümeye ihtiyaç duyuyor," şeklinde konuştu.

Fuarın İçeriği ve Katılımcılar

Fuar, arıcılıktan bitkisel üretime, canlı hayvandan gübre üretimine kadar geniş bir yelpazede 1000 katılımcı ile zengin içerikler sunuyor. Katılımcılar, açtıkları stantlarda tarım makineleri, süt teknolojileri, sulama sistemleri ve daha birçok alanda yeniliklerini sergiliyor.

Çeşitli etkinliklerle desteklenen fuar, 8 Şubat'ta sona erecek. Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla önemli fırsatlar sunan bu etkinlik, katılımcılar için büyük bir iş birliği ortamı oluşturuyor.

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