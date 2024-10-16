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Airbus, Savunma ve Uzay Bölümünde 2,500 Çalışanını İşten Çıkaracak

Airbus, karmaşık iş ortamı nedeniyle 2026 ortasına kadar 2,500 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:34
Airbus, Savunma ve Uzay Bölümünde 2,500 Çalışanını İşten Çıkaracak

Airbus'ta Büyük İşten Çıkarma

Avrupa'nın önde gelen havacılık ve uzay üreticisi Airbus, önemli bir yeniden yapılanma kararına imza attı. Şirket, 2026 yılı ortasına kadar 2,500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, özellikle zarara uğrayan uzay projeleri ve karmaşık iş ortamından kaynaklanıyor.

Rakamlar ve Detaylar

Şirketten yapılan resmi açıklamada, Uzay Sistemleri bölümünde bu tedbirlerin kaçınılmaz hale geldiği belirtildi. Airbus, bu süreçte sosyal ortaklar, özellikle sendikalarla birlikte işten çıkarmaların detaylarını belirleyeceğini vurguladı. İşten çıkarmaların çoğunun Almanya'daki savunma birimi genel merkezinde olacağı öngörülüyor.

Michael Schoellhorn'dan Açıklama

Airbus Savunma ve Uzay Bölümü CEO'su Michael Schoellhorn, uzay ve savunma sektöründe karşılaştıkları zorlukları değerlendirdi. Schoellhorn, "Maliyet baskısı, tedarik zinciri sorunları ve pazar dinamikleri nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Airbus'ı daha rekabetçi ve etkili hale getirmek için bu adımları atmak zorundayız" dedi.

Diğer sektörlerdeki gelişmeler

Bu arada, Airbus'ın yaklaşık 35,000 çalışanı bulunuyor ve savunma ile havacılık bölümünde yılın ilk yarısında 989 milyon euro zarar açıkladı. Ayrıca, Airbus'ın en büyük rakibi Boeing de, iş gücünün %10'una denk gelen 17,000 çalışanın işten çıkarılacağını duyurarak benzer bir yol izleyeceklerini açıkladı.

Merkezi Fransa'da bulunan ve Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde operasyonları süren Airbus, mevcut zorlukların üstesinden gelmek için stratejik değişiklikler yapmaya devam ediyor.

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