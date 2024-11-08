AJet'ten Çukurova Havalimanı'na Uçuşlarda Kaçırılmayacak Fırsatlar

AJet, Çukurova Havalimanı Seferleri İçin Yeni Fırsatlar Sunuyor

AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen uçuşlarda avantajlı bilet kampanyasını duyurdu. Şirket, yolculara 499 liradan başlayan bilet fiyatları ile seyahat etme imkanı sunuyor.

Kampanya Detayları

8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak olan biletler, 20 Kasım ile 15 Ocak tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılan uçuşlarda geçerli olacak. Aynı şekilde, dönüş uçuşları da aynı tarihlerde gerçekleştirilebilecek.

İndirimli Biletler Nereden Alınacak?

Uçuşlar için sunulan kampanya çerçevesinde, tek yön bilet fiyatı 499 liradan başlıyor. Toplam 20 bin indirimli bilet, AJet.com adresinden veya AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Kampanya, seyahatseverler için önemli bir fırsat sunarken, AJet'in sunduğu avantajlarla seyahat etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir seçenek oluşturuyor.