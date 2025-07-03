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AJet Yolcularına Miles&Smiles Ayrıcalığı: Mil Puan Kazanımı Sağlandı

AJet, Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşma ile Miles&Smiles üyelerine mil puan kazanma fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 13:34
AJet Yolcularına Miles&Smiles Ayrıcalığı: Mil Puan Kazanımı Sağlandı

AJet Yolcularına Miles&Smiles Ayrıcalığı

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan özel protokol sayesinde **Miles&Smiles** üyesi yolcularının uçuşları kapsamında mil puan kazanabileceğini açıkladı.

Mil Puan Kazanma Fırsatı

AJet'ten yapılan resmi açıklamaya göre, 30 Haziran tarihinden itibaren, yurt içi ve yurt dışındaki tüm bilet alımlarında **Miles&Smiles** üyeleri, mil ve statü mil kazanma imkânına sahip olacak. Bu sistem, AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.

Yolcuların mil kazanmak için yalnızca **Miles&Smiles üyelik numarasını** biletleme ve rezervasyon sürecine eklemeleri yeterli olacak.

Kazanılan Millerin Kullanım Alanı

Kazanılan miller, ilk aşamada Türk Hava Yolları'nda **ödül bilet** ve diğer **Miles&Smiles program ortaklarında** kullanılabilecek. Ayrıca, AJet uçuşları sırasında mil puanların ödül bilet olarak kullanılması için de çalışmalar devam ediyor.

Mil puan kazanımıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyesi yolcuların...

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyesi yolcuların uçuşlarından mil puan kazanabileceğini duyurdu.

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyesi yolcuların...

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyesi yolcuların uçuşlarından mil puan kazanabileceğini duyurdu.

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