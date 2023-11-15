Akaryakıt indirimi kısa sürdü: Motorine tekrar zam geliyor!

Son dakika haberine göre, motorin fiyatlarına bir kez daha zam yapılarak akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Özellikle brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yükseliş, motorin fiyatlarını etkileyerek yeni bir zammın habercisi oldu. Motorin litre fiyatları, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü itibariyle 1,15 TL artışla güncellenecek. İşte detaylar...





MOTORİN FİYATLARINA BİR ZAM

Önceki günlerde brent petrol fiyatlarının dip seviyelere inmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanmış, motorin litre fiyatları 1,64 kuruş düşmüştü. Ancak son dakika gelişmelerine göre, brent petrol fiyatlarındaki toparlanma ve dolar/TL kurundaki yükseliş, motorin fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi. Bu kapsamda, motorin fiyatlarında yaşanan kısa süreli indirim sona erdi ve bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatlarına 1,15 TL'lik bir artış uygulanacak. İşte diğer ayrıntılar...





Dünya genelindeki ekonomik ve politik gelişmeler, enerji piyasalarındaki dalgalanmalara neden oluyor. Brent petrol fiyatlarının tekrar 83 dolar sınırına yaklaşması, akaryakıt fiyatlarının bu değişkenlerden etkilenmesine yol açtı. Ayrıca, döviz kurlarındaki yükselişin de motorin fiyatlarına yansıdığı gözlemleniyor. Bu durum, araç sahiplerinin yakıt masrafları üzerindeki etkiyi artırarak ekonomik koşulları etkiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt pompa fiyatları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni motorin zammıyla birlikte değişecek. Araç sahipleri, bu fiyat artışını göz önünde bulundurarak yakıt giderlerini planlama ihtiyacı duyabilirler. Motorin fiyatlarındaki bu son değişiklik, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların ve küresel ekonomik faktörlerin Türkiye'deki günlük yaşamı nasıl etkilediğine dair bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Motorin fiyatlarındaki değişikliklere dair son dakika bilgilerine göre, 31 Ekim'de yapılan 1,57 TL'lik indirimin ardından, dün 1,64 liralık ikinci bir indirim daha gerçekleşmiş ve motorin fiyatları 36 TL seviyelerine çekilmişti. Ancak, bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatlarına 1,15 TL zam yapılacağı öğrenildi. Bu durum, Ankara'da 38,113 TL, İstanbul'da 37,51 TL ve İzmir'de 38,27 TL olarak ortalama litre fiyatlarını güncelleyecek.

Benzin fiyatları içinse şu anlık bir değişiklik öngörülmüyor. Geçmiş tarihli indirimlere rağmen, bu akşamdan itibaren motorin fiyatlarına yapılacak olan zam, akaryakıt sektöründeki dalgalanmanın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, dünya genelindeki enerji piyasalarındaki değişimlerin, akaryakıt fiyatlarına olan etkisini bir kez daha gösteriyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak, Brent petrolün varil fiyatı Çin'den gelen talep artışına bağlı olarak yükseliş göstermiş, dün 83,97 dolara kadar çıkarak günü 82,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün itibariyle ise Brent petrolün varil fiyatı 82,30 dolar seviyesine gerilerken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıt fiyatlarına dair en güncel bilgiler şu şekildedir:

İstanbul'da Benzin: 34,48 TL, Motorin: 36,36 TL, LPG (Otogaz): 18,24 TL

Ankara'da Benzin: 35,14 TL, Motorin: 36,96 TL, LPG (Otogaz): 18,66 TL

İzmir'de Benzin: 35,24 TL, Motorin: 37,12 TL, LPG (Otogaz): 18,31 TL

Bu fiyatlar, şehirlere ve akaryakıt türlerine göre değişiklik göstermektedir. Motorin fiyatlarındaki bu yeni zammın, akaryakıt tüketen bireylerin günlük yaşam harcamalarını etkileyeceği düşünülmektedir.