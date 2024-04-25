Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni bir sistem devreye giriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT PİYASASINDA YENİ DEVİR

Akaryakıt piyasasında yaşanan vergi kayıplarını engelleyebilmek için yeni bir dönem başlayacak ve usulsüz fatura dönemi bitecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt sektöründe usulsüz fatura sebebiyle yaşanan vergi kayıplarını engellemek için 1 Ocak 2025 tarihinde yeni düzenlemeyi zorunlu hale getirecek. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile ilgili bir toplantı da gerçekleştirildi.





Yeni sistemle birlikte plaka bilgilerinin elle girişi iptal edilecek ve plakalar sistem tarafından otomatik tanınacak. UTTS kurulum ve işletmesinin sorumluluğu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ait olacak. Yeni uygulamayla birlikte Taşıt Tanıma Birimi cihazları araçtan söküldüğü zaman kullanılmayacak ve tekrar takılması gerekecek. Aynı zamanda sahiplik ya da plaka bilgisi değişirse yeni taşıtlara da TTB takılması zorunlu olacak. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan sistemde senelik 15 milyar TL vergi kaybının engellenmesi hedefleniyor.