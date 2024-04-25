Bist 100
9.767,25 0%
DOLAR
32,58 0,1%
EURO
35,05 0,57%
ALTIN
2.423,24 0,5%

Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir devir başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:39
Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni bir sistem devreye giriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT PİYASASINDA YENİ DEVİR

Akaryakıt piyasasında yaşanan vergi kayıplarını engelleyebilmek için yeni bir dönem başlayacak ve usulsüz fatura dönemi bitecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt sektöründe usulsüz fatura sebebiyle yaşanan vergi kayıplarını engellemek için 1 Ocak 2025 tarihinde yeni düzenlemeyi zorunlu hale getirecek. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile ilgili bir toplantı da gerçekleştirildi. 

akaryakıt piyasasında yeni dönem

Yeni sistemle birlikte plaka bilgilerinin elle girişi iptal edilecek ve plakalar sistem tarafından otomatik tanınacak. UTTS kurulum ve işletmesinin sorumluluğu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ait olacak. Yeni uygulamayla birlikte Taşıt Tanıma Birimi cihazları araçtan söküldüğü zaman kullanılmayacak ve tekrar takılması gerekecek. Aynı zamanda sahiplik ya da plaka bilgisi değişirse yeni taşıtlara da TTB takılması zorunlu olacak. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan sistemde senelik 15 milyar TL vergi kaybının engellenmesi hedefleniyor. 

İLGİLİ HABERLER

Kültür Bakanlığı personel alımı duyurusu! Başvurular bugün başladı

Temmuz maaş zammı heyecan yarattı! 65 yaş aylığı, evde bakım, sed, engelli aylığı o oranda artacak

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Temmuz maaş zammı heyecan yarattı! 65 yaş aylığı, evde bakım, sed, engelli aylığı o oranda artacak

Pratik zekalı 4 burç belli oldu! Onları alt etmek imkansız

Cildi gençleştiren bitkisel formül! Pahalı kremleri çöpe attıracak

Milyonlarca sürücüye 3 yıl uyarısı! Bilmeyenler tıpış tıpış geri dönecek

10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı

TENMARK ön lisans, lisans mezunu personel alımı yapıyor! KPSS şartına dikkat

Kültür Bakanlığı personel alımı duyurusu! Başvurular bugün başladı

Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir

O bankada hesabı olan emekliye 50.000 TL trink ödeme! Sabah 09.00'da 81 ile duyuruldu

Çeyizlerin gözdesi olacak banyo lifi modelleri! Çeyizlerde fark yaratacak

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu