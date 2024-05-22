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Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı

Nakit ihtiyacı olanlara güzel haber! Akbank 20 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 16:43
Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı

Akbank müşterilerine güzel haberi verdi! 20 bin TL ödeme için başvurular başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK 20 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olanlara özel yeni bir kampanya başladı. Akbank müşterileri 31 Mayıs tarihine kadar ilk defa Axess ya da Wings kredi kartı başvurusu yapmaları halinde 20 bin TL nakit avans kampanyasından faydalanabilecek. Taksitli nakit avans ödemeleri 3 ay vadeli şekilde yapılabilecek ve faizsiz olacak. Kampanyadan sadece mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapan müşteriler faydalanabilecek. 1 Mayıs tarihi öncesinde Axess, Wing ya da Free kartı olan müşteriler kampanyadan faydalanamaz.

akbank taksitli nakit avans kampanyası

 Kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler onay aldıktan sonra iki iş günü içinde başvurularını yapabilecek. 20 bin TL dışındaki tutar ve vade aralığı talep eden müşteriler yüzde 4.42 faiz oranından faydalanabilecek. Bireysel kredi kartlarındaki taksitli nakit avans başvurularında ücret alınmayacak. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kere faydalanabilecek. Taksitli nakit avans işlem başı en az 200, ATM üzerinden tek seferde 4 bin TL ile sınırlı olacak. Kullanılacak taksitli nakit avans limiti kartın kullanılabilir limiti ile sınırlı olacak. Fiziki kartlarla taksitli nakit avans başvurusu yapmak için kredi kartı şifresinin belirlenmiş olması ve kartın kullanıma açık olması gerekiyor. Henüz fiziki kartı olmayan müşteriler dijital kart başvurusu yapıp kampanyadan faydalanabilecek. Kampanyaya yalnızca Axess ve Wings kredi kartları dahil olacak. Free kart, ticari kredi kartları, ek kart ve sanal kart başvuruları kampanyaya dahil olmayacak. Axess ya da Wings kredi kartı kullanmaya başlayan müşteriler bir sene kart ücreti de ödemeyecek. 

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