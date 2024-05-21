Akbank müşterisi olmak yetiyor! 70.000 TL ödeme alabilirsiniz

Başvuru yapmanız yeterli! Akbank tek başvuruya 70 bin TL ödeme yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK 70 BİN TL ÖDEME

Akbank müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Banka tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilere 70 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak.





Bankanın başlattığı kredi kampanyası kapsamında müşteriler nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir ve esnek geri ödeme planlarıyla bütçelerini zorlamadan rahat şekilde taksitlerini ödeyebilir. Akbank 70 bin TL kredi ödemesinden faydalanmak için başvurular en yakın şubeye giderek ya da dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabildiği gibi kimlik numaranızı yazıp 4425 numarasına göndererek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.