Akdeniz'de İhracat Başarıları Ödüllendirildi

Akdeniz İhracat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirerek başarılarını taçlandırdı.

İhracatın Katkısı

AHBİB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2023 yılı boyunca gerçekleştirdiği 12,4 milyar dolarlık ihracata, 2,1 milyar dolarlık bir destek sunulduğu belirtildi.

Ödül Töreni

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş ev sahipliğinde düzenlenen "2023 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 27 firma ödüllerini aldı. Tören, AHBİB’in hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mersin'in Rolü

Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Veysel Memiş, sektör ihracatına verdikleri yüzde 17 oranındaki desteği, yüzde 30 seviyesine çıkarmak istediklerini açıkladı.

Katılımcılar

Törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özgür Emire, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.