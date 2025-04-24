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Akkuyu NGS'nin 4. Güç Ünitesi Reaktör Kabığı Kaynak İşlemi Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için reaktör kabının kaynak işlemi başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:17
Akkuyu NGS'nin 4. Güç Ünitesi Reaktör Kabığı Kaynak İşlemi Tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesi için nükleer reaktör kabının kaynak işlemi başarıyla tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un makine mühendisliği bölümü olan Atommash tesisinde, 4. güç ünitesinde yer alacak reaktör kabının üretimi konusunda çalışmalar aralıksız sürdü.

Ekiplerin toplamda 10 gün süren bu işleminde, kaynak yapılan bölgeler 170 ile 280 santigrat derece arasında ısıtıldı. Çalışma sırasında 1,2 tondan fazla kaynak arkı ve 1 ton tel kullanıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Nükleer reaktör kabının üretimi birkaç yıl sürüyor ve her aşamada uzmanlar son derece hassas ve kalite standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak yüksek teknolojili operasyonlar gerçekleştiriyor. Akkuyu NGS'nin 4. güç ünitesinin 3'ü, reaktör ünitesinin ana unsuru olan reaktör kabı ile donatıldı ve yakında 4. güç ünitesi de reaktörün kalbi olarak kabul edilen bu ekipmana kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesi...

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesi için nükleer reaktör kabının kaynak işlemi tamamlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesi...

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesi için nükleer reaktör kabının kaynak işlemi tamamlandı.

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