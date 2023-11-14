Alkol fiyatlarına okkalı zam!

Sigaranın fiyatı arttıkça alkollü içkilerin fiyatı da arttı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin (TBYD) başkanı Erol Dündar, artış haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Maliyet artışını paylaşan TBYD başkanı Erol Dündar, paylaşımında "Rakıya zam Efe gurubuna Efe Golda zam geçişi #ZamGeldi hayırlı olsun" şeklinde ifadeler kullandı. Bu kapsamda 100'lük rakının satış fiyatının ise neredeyse 1000 liraya yaklaştığı görüldü.





SİGARAYA DA ZAM GELDİ

Tütün şirketi TT, JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco'nun izinden giderek ürünlerine zam yapma kararı aldı. Bu da artık fiyat artışı olmayan bir tütün grubunun kalmadığı anlamına geliyor.