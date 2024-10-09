Alkollü İçki Servis Materyalleri İçin Yeni Düzenlemeler

Alkollü İçki Servisine Dair Yenilikler

Açık alkollü içki satış belgesine sahip işletmelerde, servis amaçlı materyallerin kullanımına dair önemli düzenlemeler getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile bu durum sert bir şekilde denetim altına alındı.

Yalnızca Servis Amacıyla Kullanım İzni

Tebliğ gereğince, alkollü içki servis materyalleri, sadece alkollü içkilerin servisi ve tüketimi amacıyla kullanılabilecektir. Bu materyallerin, başka bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaklandı.

Materyallere İlişkin Özel Düzenlemeler

Materyallerin üzerinde, yalnızca alkollü içki markalarına, amblemlerine veya logolarına yer verilebilecek. Örneğin, içki servis kapları, müzik kutuları ve buz kovaları gibi ürünlerde yalnızca markaların belirlediği logoların yer almasına izin verilecek. Alkol ile alakalı başka açıklamalara yer verilemeyecek.

Cezai Yaptırımlar

Bu düzenlemelere aykırı hareket eden işletmelere idari para cezası uygulanacaktır. Tebliğ, uygulamaya konulmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Sonuç olarak, yeni düzenlemeler ile alkollü içkilerin servisinde belirli sınırlar koyulmuş ve tüketici sağlığına yönelik önemli adımlar atılmıştır.