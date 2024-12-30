DOLAR
35,31 -0,41%
EURO
36,89 -0,43%
ALTIN
2.969,8 -0,45%
BITCOIN
3.315.904,92 -0,11%

Alman KOBİ’leri Ekonomik Kriz Kapıda: Karamsarlık Yaygınlaşıyor

Alman KOBİ'leri, 2025'te ekonomik gerilemeye ilişkin karamsar görüşler bildiriyor; öncelikler arasında iş gücü eksikliği, düşen satışlar var.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:10
Alman KOBİ’leri Ekonomik Kriz Kapıda: Karamsarlık Yaygınlaşıyor

Alman Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Ekonominin Geleceğinden Endişeli

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’nin (BVMW) yürüttüğü anket, ülkenin KOBİ’lerinin 2025'te hızla bir ekonomik gerileme yaşanmasından korktuğunu gösteriyor. Yapılan araştırmaya katılan 1273 şirketin %80’i, Alman ekonomisinin gelecek yıl daha fazla küçüleceği yönünde görüş bildirdi.

Sektör Durgunluğa Yenik Düştü

Ankete katılan orta ölçekli şirketlerin %58’i, ekonomik bir durgunluğun kapıda olduğunu dile getirirken, her beş şirketten biri önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonomik bir krize hazırlanıyor. BVMW’nin verilerine göre, bu yıl satışlarda %40 düşüş yaşandı ve katılımcıların %40’ı, yeni yılda öncekine göre daha az yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

İş Gücü Sıkıntısı Artıyor

Ekonomik koşulların yanı sıra, nitelikli eleman eksikliği de KOBİ’lerin başlıca endişeleri arasında. Şirketlerin %62'si, önümüzdeki yıl staj pozisyonlarını dolduramama konusunda kaygı taşıyor.

Politik Koşullar Ekonomik Güveni Sarstı

BVMW Genel Müdürü Christoph Ahlhaus, “Sadece ekonomimiz değil, aynı zamanda toparlanmaya olan güvenimiz son yıllardaki siyasi belirsizliklerle sarsıldı.” diyerek, siyasi aktörlerin ekonominin geleceğini açıklamada daha tutarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Bürokrasi ve Yüksek Maliyetler Ekonomiyi Zorluyor

Öte yandan, Almanya'nın kendi bürokrasi yükü altında ezildiği, yatırım eksikliği ve yüksek maliyetlerin ekonomiyi çöküşe sürüklediği ifade edilmektedir. Ülke, iç ve dış siyasi çalkantıların ortasında, uluslararası arenada geride kalmakta ve büyüme hedeflerine ulaşmakta güçlük çekmektedir.

Küresel Ekonomideki Yavaşlama Etkili Oluyor

Almanya’nın, G7 ülkeleri arasında en düşük reel GSYH büyümesine sahip olmasının nedenleri arasında, küresel ticaretteki korumacılık, yüksek enerji fiyatları ve düşük yatırım harcamaları sayılabilir. İhracat ekonomisi olan Almanya, dünya ekonomisindeki duraklama ve artan rekabet nedeniyle olumsuz etkileniyor.

Ekonomi İyileşme Sürecinde Kırılgan Kalıyor

2023 yılına dair ekonomik tahminler, Almanya Merkez Bankası ve hükümetin %0,2’lik küçülme öngörüsü ile belirsizliğini koruyor. Bu koşullar altında, ABD’nin gelecekteki korumacı politikalarının Alman ekonomisi üzerindeki etkileri de analistler tarafından dikkatle izleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
2
Alman KOBİ’leri Ekonomik Kriz Kapıda: Karamsarlık Yaygınlaşıyor
3
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Stabil Kalıyor
4
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nden 2024 Yenilenebilir Enerji Değerlendirmesi
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi
6
IPARD III Programı ile 105 Projeye 527,1 Milyon Lira Hibe Desteği
7
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları (15:30)

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya