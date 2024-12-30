Alman KOBİ’leri Ekonomik Kriz Kapıda: Karamsarlık Yaygınlaşıyor

Alman Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Ekonominin Geleceğinden Endişeli

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’nin (BVMW) yürüttüğü anket, ülkenin KOBİ’lerinin 2025'te hızla bir ekonomik gerileme yaşanmasından korktuğunu gösteriyor. Yapılan araştırmaya katılan 1273 şirketin %80’i, Alman ekonomisinin gelecek yıl daha fazla küçüleceği yönünde görüş bildirdi.

Sektör Durgunluğa Yenik Düştü

Ankete katılan orta ölçekli şirketlerin %58’i, ekonomik bir durgunluğun kapıda olduğunu dile getirirken, her beş şirketten biri önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonomik bir krize hazırlanıyor. BVMW’nin verilerine göre, bu yıl satışlarda %40 düşüş yaşandı ve katılımcıların %40’ı, yeni yılda öncekine göre daha az yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

İş Gücü Sıkıntısı Artıyor

Ekonomik koşulların yanı sıra, nitelikli eleman eksikliği de KOBİ’lerin başlıca endişeleri arasında. Şirketlerin %62'si, önümüzdeki yıl staj pozisyonlarını dolduramama konusunda kaygı taşıyor.

Politik Koşullar Ekonomik Güveni Sarstı

BVMW Genel Müdürü Christoph Ahlhaus, “Sadece ekonomimiz değil, aynı zamanda toparlanmaya olan güvenimiz son yıllardaki siyasi belirsizliklerle sarsıldı.” diyerek, siyasi aktörlerin ekonominin geleceğini açıklamada daha tutarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Bürokrasi ve Yüksek Maliyetler Ekonomiyi Zorluyor

Öte yandan, Almanya'nın kendi bürokrasi yükü altında ezildiği, yatırım eksikliği ve yüksek maliyetlerin ekonomiyi çöküşe sürüklediği ifade edilmektedir. Ülke, iç ve dış siyasi çalkantıların ortasında, uluslararası arenada geride kalmakta ve büyüme hedeflerine ulaşmakta güçlük çekmektedir.

Küresel Ekonomideki Yavaşlama Etkili Oluyor

Almanya’nın, G7 ülkeleri arasında en düşük reel GSYH büyümesine sahip olmasının nedenleri arasında, küresel ticaretteki korumacılık, yüksek enerji fiyatları ve düşük yatırım harcamaları sayılabilir. İhracat ekonomisi olan Almanya, dünya ekonomisindeki duraklama ve artan rekabet nedeniyle olumsuz etkileniyor.

Ekonomi İyileşme Sürecinde Kırılgan Kalıyor

2023 yılına dair ekonomik tahminler, Almanya Merkez Bankası ve hükümetin %0,2’lik küçülme öngörüsü ile belirsizliğini koruyor. Bu koşullar altında, ABD’nin gelecekteki korumacı politikalarının Alman ekonomisi üzerindeki etkileri de analistler tarafından dikkatle izleniyor.