Almanya Başbakanı Scholz: AB Regülasyonları Ekonomimizin En Büyük Sorunu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Açıklamaları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) regülasyonlarının, Alman ekonomisinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade etti. Resesyona girmekte olan ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla bürokrasiyi azaltma ve sanayi ile birlikte hareket etme taahhüdünde bulundu.

İşverenler Günü Etkinliği

Scholz, Alman İşverenler Federasyonu tarafından düzenlenen "İşverenler Günü" etkinliğinde önemli mesajlar verdi. AB'nin aşırı regülasyonlarının, bürokraside "hayret verici" uygulamalara yol açtığını ifade ederek, "AB'de bürokrasiyi büyük ölçüde azaltmamız gerekiyor," dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Hükümetin Çabaları

Alman ekonomisinin jeopolitik sorunlardan etkilendiğine dikkat çeken Başbakan, işverenlere ekonomiyi bürokrasiden kurtarma vaadinde bulundu. "Enflasyondan, artan faiz oranlarından ve gergin tedarik zincirlerinden, sanayileşmiş bir ülke olarak daha fazla etkileniyoruz," diye konuştu.

Tedarik Zinciri Yasası Üzerine Eleştiriler

AB'nin yeni Tedarik Zinciri Yasasına da değinen Scholz, tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevre koruma standartlarına uyulmasını zorunlu kılan yasa hakkında, "Bunu söyledik, ortadan kaldırılacak" ifadesini kullandı. Hükümetin, yatırımları artırmak ve rekabetçi enerji fiyatları oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Alman Ekonomisinde Resesyon Riski

Öte yandan, Alman ekonomisi, artan faiz oranları ve yatırımlardaki azalmalar nedeniyle büyüme zorlukları ile karşı karşıya. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde %0,1 küçülürken, Almanya Merkez Bankası 3. çeyrekte daha düşük büyüme öngörüyor. Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 3. çeyrek için GSYH'de daha fazla düşüş olabileceğini bildiriyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından 2020 yılında resesyon yaşamıştı. Ifo, 5 Eylül'de büyüme tahminini %0,4'ten sıfıra indirirken, yüksek enflasyon ve enerji fiyatları gibi nedenlerle geçen yıl %0,3 daralmıştı. Eğer bu yıl da küçülürse, G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olmaya devam edecek.