Almanya bu şartı sağlayan kişilere 3.700 euro ödeme yapacak

Almanya, Ortadoğu'da yaşanan savaşlar, baskıcı yönetimler ve ekonomik krizler nedeniyle ülkeye yönelen sığınmacı dalgasına yanıt olarak, ülkede bulunan işsizler, ilticacılar ve yardıma muhtaç kişilere verilen yardımları artırmaya hazırlanıyor. Alman hükümeti, bu kapsamda iltica edenlere ve yardıma muhtaç durumda olanlara yönelik yardım miktarını yüzde 12 oranında artırmayı planlıyor.

Bu artışla birlikte, Almanya iltica edenlere 108 bin lira (3 bin 700 euro) gibi önemli bir yardım sunacak. Ancak bu yardımın alınabilmesi için belirli şartları yerine getirmek gerekecek. Sığınmacıların nitelikli ve eğitimli olmaları bu yardıma başvururken önemli bir faktör olacak.

Ortadoğu'daki krizler ve yaşanan zorluklar, insanları batıya doğru sürüklerken, Avrupa ülkeleri de özellikle nitelikli ve eğitimli bireyleri ülkelerine çekmeye çalışıyor. Almanya'nın bu adımı, hem sığınmacıların yaşam şartlarını iyileştirme hem de nitelikli işgücü kazanma çabasının bir yansıması olarak görülüyor. Bu yardımın etkileri ve başvuru şartları yakından takip ediliyor.





Almanya'da 1 Ocak 2024'ten itibaren, işsizlerden iltica başvurusu yapmış olanlara kadar geniş bir yelpazede yerli ve yabancı yardıma muhtaç kişilere verilen "Bürgergeld" adlı yardımın miktarında yüzde 12'lik bir artış yapılacağı duyuruldu. Ülke genelinde enflasyonun yüzde 4.5'e kadar düştüğü dikkate alındığında, bu artışın yardımı alanlara önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Tek başına yaşayan bir kişiye, kira, yakacak ve vergi destekleri hariç net olarak 563 Euro ödenecek. Bu miktar, yıl sonuna kadar 502 Euro olarak devam edecek ve 1 Ocak'ta artışa geçecek. Yardıma muhtaç çiftler, bu artıştan ayrı ayrı faydalanabilecek. 15-18 yaş arası çocuklar için 471 Euro, 7-14 yaş arası çocuklar için 390 Euro, 0-6 yaş arası çocuklar için ise 357 Euro ödenecek.

Ülkede bulunan işsizler, sığınmacılar ve yardıma muhtaç kişiler bu artışla birlikte daha iyi bir sosyal yardım alacak ve yaşam koşullarında bir iyileşme bekleniyor. Ancak bu artışın, ülkeye kaçak yollardan gelenleri daha da teşvik edeceği endişeleri dile getiriliyor. Özellikle işsiz bir ailenin sadece yardım geliri net 3700 Euro'yu aşacak olması, bu konudaki kaygıları artırıyor.

Almanya'da, yeni yılda sosyal yardımlar ve asgari ücrette artışlar yaşanacak. Örneğin, bir anne ve iki çocuğuna yeni yılda 1343 Euro yardım yapılacakken, ailede yardıma muhtaç bir baba da varsa bu miktar 563 Euro daha artırılacak. Ailenin kira, yakacak ve radyo-tv vergisi gibi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca, okul yardımları ve çeşitli vergi indirimleri ile birlikte aile aylık geliri olarak (kira dahil) 3700 Euro'nun üzerinde bir miktar alacak.

Asgari ücret de bu artışlardan etkilenecek. Basit işlerde uygulanan asgari ücret, bu yılın sonuna kadar saat başına 12,41 Euro olacak. 1 Ocak'tan itibaren ise bu miktar 12,82 Euro'ya yükselecek. Artış oranı yüzde 3,42 olarak belirlendi. Bu gelişmeler, Almanya'da sosyal yardımlarda iyileşme ve asgari ücretteki artış ile çalışanların maddi durumlarında olumlu etkiler yaratacak.