Almanya'da İş Dünyası 105 Şehirde Miting Düzenleyerek Ekonomik Değişim Talep Etti

Almanya'da Ekonomik Uyarı Günü: İş Dünyası Sokağa Çıktı

Almanya'da, yaklaşık 140 iş dünyası derneği ve 200 şirket, ülkenin pek çok kentinde düzenledikleri mitinglerle ekonomik politikada değişiklik talebinde bulundu. Ekonomi küçülmeye devam ederken, Berlin, Münih, Hamburg ve Stuttgart dahil olmak üzere 105 şehirde gerçekleştirilen etkinlikler, "Ekonomik Uyarı Günü" teması altında toplandı.

Politikacılara Uyarı Mesajı

Mitinglerde, gelecek federal hükümetten ekonomik politikada bir yön değişikliği talep edilirken, ülkede yüksek vergiler, bürokrasi ve yatırım eksikliği eleştirildi. Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda düzenlenen mitingde, organizatörler, 23 Şubat'taki seçimin "kader seçimi" olduğunu belirtti ve "Durum ciddi. Bu bir uyarı. Politikacılar artık kararlı bir şekilde hareket etmeli ve ülkemizin istikrarını sağlamak için gerekli önlemleri almalı." mesajını verdi.

Girişimcilerin Sesine Kulak Verilmeli

Berlin’de düzenlenen mitingde, katılımcılar “Çocuklarımız ve ülkemiz için şimdi ekonomide dönüşüm zamanı”, “Ekonomik kriz? Ekonomik dönüşüm”, "Kurtarılacak her şey yok olmadan ekonomiyi kurtarın” gibi pankartlar taşıdı. Almanya Aile Girişimcileri Derneği Başkanı Marie Christine Ostermann, "Bu ekonomik uyarı günü, girişimcilerden politikacılara ve seçmenlere SOS çağrısıdır. Alman ekonomisi kötü, gerçekten kötü gidiyor.” dedi.

Almanya'nın Ekonomik Sorunları

Ostermann, Almanya’nın uzun yıllardır uluslararası sıralamalarda gerilediğini, son üç yılda ise daha da kötüleştiğini vurguladı. "Akıllı bir ekonomik politika bunu engellemeliydi." şeklinde konuşan Ostermann, mitingde ekonomik dönüşüm için 10 siyasi talep ile bulundu. Bu talepler arasında bürokrasinin azaltılması, kurumlar vergisi indirimi, sosyal güvenlik katkılarının yüzde 40'lık üst sınırına geri dönmesi ve uluslararası rekabetçi enerji fiyatları yer aldı.

Seçimlerin Ekonomiye Etkisi

Berlin'deki mitingde bazı katılımcılar ise iş dünyası derneklerini, "yoksul insanları hiçe sayarak yalnızca kendi çıkarlarını takip etmekle" suçlayan pankartlar taşıdı. Almanya'da Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükselmesi bekleniyor. Ülke, son dönemde artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle ardı ardına küçülme kaydetti. Eğer ekonomi 2025'in ilk çeyreğinde de daralırsa, teknik resesyona girmiş olacak.

Analistler, siyasi belirsizlikler, yüksek enerji maliyetleri ve artan yurt dışı rekabetin Almanya ekonomisini zorladığını ifade ederken, 2025 yılı için yalnızca hafif bir büyüme öngörüyor. Ülkede mevcut üç partili koalisyon hükümeti Kasım 2024'te dağılmıştı ve 23 Şubat'ta yeniden erken seçimler yapılacak. Bu seçimlerin en önemli konularından biri de ekonomi olarak öne çıkıyor.

Almanya ekonomisi küçülmeye devam ederken yaklaşık 140 iş dünyası derneği ve 200 şirket ülkenin birçok kentinde düzenlediği mitinglerle ekonomik politikada değişiklik çağrısında bulundu. “Ekonomik Uyarı Günü" teması altında düzenlenen mitingler için Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda organizasyon düzenlendi.

Almanya ekonomisi küçülmeye devam ederken yaklaşık 140 iş dünyası derneği ve 200 şirket ülkenin birçok kentinde düzenlediği mitinglerle ekonomik politikada değişiklik çağrısında bulundu. “Ekonomik Uyarı Günü" teması altında düzenlenen mitingler için Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda organizasyon düzenlendi.