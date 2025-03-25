Almanya'da İş Dünyası Güveni Martta Artış Gösterdi

Almanya'nın Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, mart ayında 86,7 puana yükselerek şirketlerin geleceğe dair iyimserliğini artırdı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:36
Almanya'da İş Dünyası Güveni Martta Artış Gösterdi

Almanya'da İş Dünyası Güveni Yükseliyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), mart ayına ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. Münih merkezli kurum, yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı anket sonucunda, Alman şirketlerin mevcut durumdan memnuniyeti ve geleceğe dair iyimser tutumları doğrultusunda endeksin yükseldiğini bildirdi.

Güven Endeksi Raporu

Şubat ayında 85,3 olan sanayi ve ticaretle ilgili İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,7 puana ulaşarak piyasa beklentilerini karşıladı. Hükümetin altyapı, iklim ve savunma alanındaki milyarlarca avroluk yatırım planlarının etkisiyle endeksin yükselmesi öngörülüyordu.

Ifo tarafından yapılan açıklamada, “Almanya'da şirketler arasındaki güven arttı. Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, martta 86,7 puana yükseldi. Şirketler mevcut iş durumlarından daha memnun ve beklentileri belirgin bir şekilde yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

Alman İmalat Sektöründe Artan Güven

Alman imalat sektöründeki güvenin önemli ölçüde arttığı belirtildiği açıklamada, “Özellikle beklentiler daha az şüpheci hale gelmiş durumda. Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler de iyileşiyor. Ancak sipariş defterlerinde hafif bir düşüş gözlemleniyor.” denildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, bu verilerin ardından, “Alman işletmeleri bir toparlanma umuyor.” yorumunu yaptı.

Alman Ekonomisinin Zorlukları

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla imalat sektöründeki sürekli zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonominin, 2024 yılı boyunca bir önceki yıla göre yüzde 0,2 daralmış olması bekleniyor. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar, ekonomideki olumsuz gelişmelerde etkili oluyor.

Almanya Merkez Bankası tarafından 24 Şubat tarihinde yayımlanan bir raporda, oluşturulacak koalisyon hükümetinin zor bir ekonomik ortamda görev alacağına dikkat çekildi. Temel eğilimler açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışmaya devam ettiği vurgulandı.

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