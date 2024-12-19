Almanya'da İş İstihdamı Düşüşte: Ifo İstihdam Barometresi Rekor Düşüşte

Almanya'da Şirketlerin İstihdam Eğilimi Azalıyor

Almanya, ekonomik zorluklar ve sipariş yetersizliği nedeniyle şirketlerin istihdam eğiliminde önemli bir düşüş yaşıyor. Ifo İstihdam Barometresi, aralık ayında 92,4 puana inerek, Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu veriler, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlandı.

Ekonomik Kriz ve İstihdam Yönetimi

Ifo'nun açıklamalarında, ekonomik krizin özellikle sanayi alanında personel planlamasına olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekildi. Hemen hemen tüm sektörlerde işten çıkarmaların gündeme geldiği vurgulandı. Özellikle metal endüstrisi, otomobil üreticileri ve tedarikçileri en çok etkilenen sektörler olarak öne çıkıyor.

İstihdam Barometresi’nin düşüşü, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik kriz nedeniyle iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerin daha belirgin hale geldiğini gösteriyor. Turizm sektörü henüz işe alım yaparken, personel hizmeti sağlayıcıları ve konaklama sektörü işten çıkarmaları artırma yoluna gidiyor.

İnşaat Sektöründe İstihdam Korunuyor

İfo'nun açıklamalarına göre, inşaat sektöründe büyük bir işten çıkarma dalgası görünmemekle birlikte, şirketler çalışanlarını ellerinde tutmaya çalışıyor. İfo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, “Giderek daha az sayıda şirket personel alımı yapıyor, işten çıkarmak isteyen şirketlerin oranı artıyor.” dedi.

Alman Ekonomisinin Kırılganlığı

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %0,3 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte %0,2 büyüme kaydederek teknik bir resesyonun eşiğinden döndü. Ancak, özellikle imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, ekonominin kırılganlığını sürdürmesine sebep oluyor. Yoğun yurt dışı rekabet, sanayi yavaşlaması, artan faiz oranları ve yapısal değişiklikler gibi birçok faktör, büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

Siyasi Belirsizlik ve İşten Çıkarmalar

Koalisyon hükümetinin kasım ayında bütçe tartışmaları nedeniyle dağılması, Almanya'nın siyasi belirsizlik içinde kalmasına yol açtı. Bu süreçte, Volkswagen, Bosch, Continental ve ZF Friedrichshafen gibi önde gelen şirketler, işten çıkarmalar yapacaklarını duyurdular.

Fortune 500 Avrupa listesinde yer alan Alman şirketleri, bu yıl 100 binden fazla kişi için işten çıkarma planladıklarını açıkladı. Örneğin, Schaeffler, 5 Kasım'da Avrupa genelinde 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bosch ise, 23 Kasım'da otomotiv biriminde dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracaklarını belirtti. Diğer bir yandan, ThyssenKrupp 2030 yılına kadar çelik biriminde 5 bin kişiyi işten çıkarma planı olduğunu açıkladı.