Almanya'da Tüketici Güveni Düşük Seviyelerde Kalıyor

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, bu ay için eksi 23,1 puan olarak ölçülmesine rağmen, Ocak ayı için 1,8 puan artarak eksi 21,3 puana yükseldi. Ancak, artan belirsizlik nedeniyle güven endeksi düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Yüksek Belirsizlik Tüketici Güvenini Olumsuz Etkiliyor

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından hazırlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi uzun vadeli ortalama olan 10 puanın oldukça altında kalmakta. Elde edilen sonucun önceki ayki beklentinin altında gerçekleşmesi dikkat çekiyor. NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Buerkl, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tüketici belirsizliği hala çok yüksek olduğu için sürdürülebilir bir toparlanma henüz görünmüyor. Bunun başlıca sebebi ise yüksek gıda ve enerji fiyatlarıdır," dedi.

Gelir Beklentilerinde Sınırlı Artış

Tüketicilerin gelir beklentileri, geçen ay yaşanan keskin düşüşün ardından Aralık ayında biraz toparlandı. Gelir beklentisi, bir önceki aya göre 4,3 puan artarak 1,4 puana yükseldi; fakat yaz aylarına kıyasla hala düşük bir seviyede. GfK uzmanları, bunun altında yatan sebepler arasında zayıf büyüme beklentileri ve artan işsizliği öne çıkarıyor.

Alman Ekonomisi Büyüme Zorluklarıyla Karşı Karşıya

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %0,3 küçülmesinin ardından üçüncü çeyreğinde %0,2 büyüyerek teknik resesyona girmekten kurtuldu. Ancak, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle ekonomik kırılganlık devam etmekte. Yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları ve yapılandırma değişiklikleri gibi etkenler Alman ekonomisinin büyümesini zorlaştırıyor.

Son olarak, koalisyon hükümetinin Kasım'da bütçe tartışması nedeniyle dağılması, Avrupa'nın en büyük ekonomisini Şubat ayındaki seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.