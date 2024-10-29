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Almanya'da Tüketici Güveninde Yükseliş, Ancak Ekonomik Belirsizlik Devam Ediyor

Almanya'da enflasyonun düşmesiyle tüketici güveni artarken, ekonomik belirsizlikler ve resesyon riski sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:35
Almanya'da Tüketici Güveninde Yükseliş, Ancak Ekonomik Belirsizlik Devam Ediyor

Almanya'da Tüketici Güveni Yükseliyor

Almanya'da enflasyonun düşmesi, Nisan 2022'den beri tüketici güvenini en yüksek seviyelere taşıdı. NIM Tüketici Araştırmacıları uzmanı Rolf Buerkl, şirket iflasları ve işten çıkarmaların tüketici güvenindeki iyileşmeyi sınırladığını ifade etti.

Tüketici Güven Endeksi'nde Artış

Kasım ayı için Tüketici Güven Endeksi, eksi 21 puandan 2,7 puanlık artışla eksi 18,3 puana yükseldi. GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından hazırlanan verilere göre, bu değer, Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Ancak, uzun vadeli ortalama olan 10 puanın altında kalmaya devam ediyor.

Ekonomik Belirsizlikler

Buerkl, krizler, savaşlar ve yüksek fiyatların yarattığı belirsizliklerin henüz tüketim üzerindeki olumlu etkileri göstermediğini belirtti. Ayrıca, şirket iflaslarının artması ve üretimi yurt dışına taşıma planlarının yapılması, tüketici güvenindeki toparlanmayı engelliyor.

Enflasyon ve Ekonomik Durum

Almanya'da eylül ayında yıllık enflasyon %1,6 olarak kaydedildi. Analistler, bu ay enflasyonun %1,8'e yükselebileceğini öngörüyor. Ancak, Alman tüketicilerin önümüzdeki 12 ayda ekonomik durum hakkında pessimistik oldukları belirtiliyor.

Resesyon Riski

Alman ekonomisi, 2020 yılında pandeminin etkisiyle resesyona girmişti ve bu durum 2023 yılı için de tekrarlanabilir. Ifo ve Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl için büyüme tahminlerini sıfıra indirmiş durumda. Ekonomik daralma, yüksek enerji fiyatları ve zayıf yatırım gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

Büyüme Paketleri ve Gelecek Vizyonu

Alman hükümeti, "Büyüme Girişimi - Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı altında, ekonomik canlanmayı sağlamak için 49 önlem içeren bir büyüme paketi oluşturdu. Bu paket, rekabetçiliğin artırılması ve bürokrasinin azaltılması gibi alanlarda önlemleri kapsıyor.

Almanya'nın üçüncü çeyrek GSYH verileri 30 Ekim'de kamuoyuna açıklanacak.

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