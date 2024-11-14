Almanya'daki Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Zarar Veriyor

Almanya'da Bürokrasi Ekonomiye Zarar Veriyor

Almanya'da aşırı bürokrasinin her yıl 146 milyar avro ekonomik kayba yol açtığı bildirildi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yapılan "Bürokrasinin maliyetleri-Acilen reformlara ihtiyaç var" başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Dijitalleşme Eksikliği Ekonomiyi Etkiliyor

Araştırma, aşırı bürokrasinin Almanya'ya ek maliyetler getirdiğini ve bu durumun büyük ölçüde devlet ve kurumların dijitalleştirilememesinden kaynaklandığını belirtiyor. Kamu yönetiminin dijitalleşmesi, bürokrasinin azaltılması açısından kritik bir rol oynayabilir.

Uzmanlar Reform İhtiyacına Dikkat Çekiyor

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük," ifadelerini kullandı. Falck, Almanya'nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka'nın seviyesine ulaşmasının ekonomiye yılda 96 milyar avro daha kazandırabileceğini vurguladı.

Hızlı Dijitalleşme Çağrısı

IHK Genel Müdürü Manfred Gösl de, "Üç haneli milyar (145 milyar avro) aralığındaki zarar devasa," diyerek Almanya'da idari dijitalleştirmenin acilen başlatılması gerektiğini söyledi. Gösl, şirketlerin ekonomik açıdan önemli hizmetlere ve ülke genelinde merkezi, kullanıcı dostu çevrimiçi çözümlere erişiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bürokrasi Endeksi ve Mevcut Durum

Araştırma, Almanya'daki bürokrasinin doğrudan ve dolaylı maliyetlerini değerlendirirken, hesaplamaların temelini çok sayıda ülke için ekonomi ve şirketlerle ilgili alanlardaki bürokratik yükü gösteren "bürokrasi endeksi" oluşturdu. Araştırmacılar, geniş tabanlı bürokrasi reformları uygulayan ülkelerin durumunu belirleyerek, zaman içinde ekonomik gelişimlerini izledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.