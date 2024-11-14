DOLAR
34,36 -0,02%
EURO
36,26 0,18%
ALTIN
2.814,02 1,02%
BITCOIN
3.132.282,85 -1,23%

Almanya'daki Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Zarar Veriyor

Ifo'nun raporuna göre Almanya'da aşırı bürokrasi, yıllık 146 milyar euro kayba yol açıyor. Dijitalleşme reformları acil gereklilik.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:35
Almanya'daki Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Zarar Veriyor

Almanya'da Bürokrasi Ekonomiye Zarar Veriyor

Almanya'da aşırı bürokrasinin her yıl 146 milyar avro ekonomik kayba yol açtığı bildirildi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yapılan "Bürokrasinin maliyetleri-Acilen reformlara ihtiyaç var" başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Dijitalleşme Eksikliği Ekonomiyi Etkiliyor

Araştırma, aşırı bürokrasinin Almanya'ya ek maliyetler getirdiğini ve bu durumun büyük ölçüde devlet ve kurumların dijitalleştirilememesinden kaynaklandığını belirtiyor. Kamu yönetiminin dijitalleşmesi, bürokrasinin azaltılması açısından kritik bir rol oynayabilir.

Uzmanlar Reform İhtiyacına Dikkat Çekiyor

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük," ifadelerini kullandı. Falck, Almanya'nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka'nın seviyesine ulaşmasının ekonomiye yılda 96 milyar avro daha kazandırabileceğini vurguladı.

Hızlı Dijitalleşme Çağrısı

IHK Genel Müdürü Manfred Gösl de, "Üç haneli milyar (145 milyar avro) aralığındaki zarar devasa," diyerek Almanya'da idari dijitalleştirmenin acilen başlatılması gerektiğini söyledi. Gösl, şirketlerin ekonomik açıdan önemli hizmetlere ve ülke genelinde merkezi, kullanıcı dostu çevrimiçi çözümlere erişiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bürokrasi Endeksi ve Mevcut Durum

Araştırma, Almanya'daki bürokrasinin doğrudan ve dolaylı maliyetlerini değerlendirirken, hesaplamaların temelini çok sayıda ülke için ekonomi ve şirketlerle ilgili alanlardaki bürokratik yükü gösteren "bürokrasi endeksi" oluşturdu. Araştırmacılar, geniş tabanlı bürokrasi reformları uygulayan ülkelerin durumunu belirleyerek, zaman içinde ekonomik gelişimlerini izledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Turizm Dünyasının Önde Gelen İsimleri Buluşuyor
2
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 Bin Lira
3
Avro Bölgesi Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 0,4 Büyüdü
4
IPARD III Projeleri ile Kırsal Kalkınmaya 2,3 Milyar Lira Destek
5
Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Eylülde Düşüş Kaydetti
6
AB'de Şirket İflasları %2,7 Arttı: Ulaştırma Sektöründe Vurgun!
7
Japonya'dan Türkiye'ye Turizm Atağı: 100. Yıla Özel Faaliyetler

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!