DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,05 -0,45%
ALTIN
5.766,06 0,5%
BITCOIN
3.830.987,31 2,69%

Sarıgöl'de Ova Yolları Düzenlemesi Başladı — Dadağlı'da İlk Etap

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kırsal mahallelerin yoğun kullandığı ova yolları, Orman Şefliği ve AK Parti işbirliğiyle Dadağlı'da düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:11
Sarıgöl'de Ova Yolları Düzenlemesi Başladı — Dadağlı'da İlk Etap

Sarıgöl'de Ova Yolları Düzenlemesi Başladı — Dadağlı'da İlk Etap

AK Parti başvurusu sonrası Orman Şefliği greyder ve kepçe desteğiyle çalışmalara başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kırsal mahallelerin yoğun kullandığı ova yollarının daha kullanışlı hale getirilmesi için düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini değerlendiren AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığı, başvuruyu Sarıgöl İlçe Orman Şefliğine iletti. Orman Şefliği ekipleri, greyder ve kepçe desteğiyle yolların düzenlenmesine başladı.

İlk etap çalışmalarının Dadağlı Mahallesi'nde başlatıldığını belirten AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, kırsalın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

"Mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda Orman Şefliğimizle koordineli şekilde ova yollarımızın iyileştirilmesine başladık. İlk olarak Dadağlı Mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Diğer kırsal mahallelerimizde de düzenlemeler peyderpey yapılacak" dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması hedefleniyor.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI OVA...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI OVA YOLLARININ DAHA KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI OVA...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenişehir Ürünleri 2026'da Libya Pazarında
2
ING Türkiye: 2025 3. Çeyrek Tasarruf Eğilimleri — Her 5 Tasarruf Sahibinden 1'i Hisse/Fon Tercih Ediyor
3
Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim
4
Coğrafi İşaretlerde Denetim Eksikliği: Türkiye 300 Milyar Dolarlık Pazardan Geri Kalıyor
5
Trump'tan Geçici Bütçe Tasarısına Sert Tepki: Hükümetin Kapanması Da Mümkün
6
Mars, Kellanova'yı 36 Milyar Dolara Satın Alıyor
7
Bursalı Alvin Yapı ve Ferah Cephe üretimini 3 katına çıkardı, hedef uluslararası projeler

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?