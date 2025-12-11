Sarıgöl'de Ova Yolları Düzenlemesi Başladı — Dadağlı'da İlk Etap

AK Parti başvurusu sonrası Orman Şefliği greyder ve kepçe desteğiyle çalışmalara başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kırsal mahallelerin yoğun kullandığı ova yollarının daha kullanışlı hale getirilmesi için düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini değerlendiren AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığı, başvuruyu Sarıgöl İlçe Orman Şefliğine iletti. Orman Şefliği ekipleri, greyder ve kepçe desteğiyle yolların düzenlenmesine başladı.

İlk etap çalışmalarının Dadağlı Mahallesi'nde başlatıldığını belirten AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, kırsalın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

"Mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda Orman Şefliğimizle koordineli şekilde ova yollarımızın iyileştirilmesine başladık. İlk olarak Dadağlı Mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Diğer kırsal mahallelerimizde de düzenlemeler peyderpey yapılacak" dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması hedefleniyor.

