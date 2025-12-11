Şimşek: Sürdürülebilir Büyüme ve Tek Haneli Enflasyon Hedefi

Şimşek: Programımızın nihai hedefi sürdürülebilir büyüme, adil gelir dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5’inci Finansın Geleceği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada enflasyonda süregelen düşüş eğilimini ve hükümet programının önceliklerini açıkladı.

Programın hedefleri

Şimşek, ‘‘Bizim uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye’nin küresel yarıştan kopmaması için ‘yapısal dönüşüm’ başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır.’’ dedi. Programı üç safhada değerlendirdiklerini belirterek birinci safhanın kontrol, ikinci safhanın dengesizliklerin giderilmesi ve üçüncü evrenin hedeflerin tutturulması olduğunu ifade etti.

Enflasyon ve dezenflasyon takvimi

Şimşek, ‘‘3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye yüzde 20’li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak. 2026’da dezenflasyon süreci devam edecek. Sebebi çok basit. Çünkü para politikası, maliye politikası, gelirler politikası destekleyici olmaya devam edecek.’’ Ayrıca 2027 yılında enflasyonun tek haneye düşeceğini vurguladı.

Kira, konut ve eğitim giderleri

Bakan, enflasyonu yüzde 30’un üzerinde tutan kalemlerin kira ve eğitim olduğunu belirtti. ‘‘Uzun bir dönem yüzde 25’lik kira artış limitimiz vardı. Konut fiyatları 7-8 kat artarken kira fiyatları yüzde 25 oranında sınırlı kaldı. Kira ve konut fiyatları arasındaki ilişki önümüzdeki dönemde normalleşecek. Konut arzının artması ile birlikte kira fiyatları da normalleşecek.’’ Eğitimde ise kural bazlı fiyatlandırmaya geçildiğini ve vakıf üniversitelerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar görüldüğünü söyledi.

Mali disiplin ve bütçe görünümü

Şimşek, mali disiplini etkili şekilde uyguladıklarını, vergi harcamalarını azalttıklarını ve etkisiz istisnaları kaldırdıklarını ifade etti. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sonuç alındığını belirterek, ‘‘Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor ve büyük ihtimalle yılı hedefe yakın, yani yüzde 3,1 civarında bir rakamla tamamlayacağız.’’ dedi. Ayrıca, ‘‘2025’te bütçe hedeflerini tutturmuş olacağız’’ diye konuştu ve bütçe açığı azaldıkça piyasadan daha az borçlanılacağını, özel sektöre daha fazla kaynak bırakılacağını vurguladı.

Cari denge ve dış ticaret

Yeşil dönüşümü hızlandırdıklarını, hizmet ihracatında güçlü performans sergilendiğini ve yurt içi petrol ile doğal gaz üretiminin arttığını söyleyen Şimşek, ‘‘Bunların sayesinde altın hariç gerçekten cari açık diye bir sorun kalmadı. Bunu söylerken abartıyor gibi görünebilirim ama yani cari açığın zaten Türkiye’de sürdürülebilir seviyesi yüzde 2-2,5. Geçen sene altın ithalatı hariç zaten cari fazla verdik. Büyümeye de devam etti. Burada bir yapısal dönüşüm var. Bu sene yüzde 2 cari açık öngördük. Muhtemelen yılı yüzde 1,5 civarında kapatacağız. Dolayısıyla cari açık hedefini de tutturduk.’’ dedi.

