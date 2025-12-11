DOLAR
42,59 -0,01%
EURO
50,15 -0,68%
ALTIN
5.854,4 -1,03%
BITCOIN
3.890.292,52 1,14%

Şimşek: Sürdürülebilir Büyüme ve Tek Haneli Enflasyon Hedefi

Bakan Şimşek, 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde enflasyonda düşüş takvimi, bütçe disiplini ve cari dengeye ilişkin hedefleri açıkladı; nihai amaç sürdürülebilir büyüme ve adil gelir dağılımı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:37
Şimşek: Sürdürülebilir Büyüme ve Tek Haneli Enflasyon Hedefi

Şimşek: Programımızın nihai hedefi sürdürülebilir büyüme, adil gelir dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5’inci Finansın Geleceği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada enflasyonda süregelen düşüş eğilimini ve hükümet programının önceliklerini açıkladı.

Programın hedefleri

Şimşek, ‘‘Bizim uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye’nin küresel yarıştan kopmaması için ‘yapısal dönüşüm’ başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır.’’ dedi. Programı üç safhada değerlendirdiklerini belirterek birinci safhanın kontrol, ikinci safhanın dengesizliklerin giderilmesi ve üçüncü evrenin hedeflerin tutturulması olduğunu ifade etti.

Enflasyon ve dezenflasyon takvimi

Şimşek, ‘‘3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye yüzde 20’li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak. 2026’da dezenflasyon süreci devam edecek. Sebebi çok basit. Çünkü para politikası, maliye politikası, gelirler politikası destekleyici olmaya devam edecek.’’ Ayrıca 2027 yılında enflasyonun tek haneye düşeceğini vurguladı.

Kira, konut ve eğitim giderleri

Bakan, enflasyonu yüzde 30’un üzerinde tutan kalemlerin kira ve eğitim olduğunu belirtti. ‘‘Uzun bir dönem yüzde 25’lik kira artış limitimiz vardı. Konut fiyatları 7-8 kat artarken kira fiyatları yüzde 25 oranında sınırlı kaldı. Kira ve konut fiyatları arasındaki ilişki önümüzdeki dönemde normalleşecek. Konut arzının artması ile birlikte kira fiyatları da normalleşecek.’’ Eğitimde ise kural bazlı fiyatlandırmaya geçildiğini ve vakıf üniversitelerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar görüldüğünü söyledi.

Mali disiplin ve bütçe görünümü

Şimşek, mali disiplini etkili şekilde uyguladıklarını, vergi harcamalarını azalttıklarını ve etkisiz istisnaları kaldırdıklarını ifade etti. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sonuç alındığını belirterek, ‘‘Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor ve büyük ihtimalle yılı hedefe yakın, yani yüzde 3,1 civarında bir rakamla tamamlayacağız.’’ dedi. Ayrıca, ‘‘2025’te bütçe hedeflerini tutturmuş olacağız’’ diye konuştu ve bütçe açığı azaldıkça piyasadan daha az borçlanılacağını, özel sektöre daha fazla kaynak bırakılacağını vurguladı.

Cari denge ve dış ticaret

Yeşil dönüşümü hızlandırdıklarını, hizmet ihracatında güçlü performans sergilendiğini ve yurt içi petrol ile doğal gaz üretiminin arttığını söyleyen Şimşek, ‘‘Bunların sayesinde altın hariç gerçekten cari açık diye bir sorun kalmadı. Bunu söylerken abartıyor gibi görünebilirim ama yani cari açığın zaten Türkiye’de sürdürülebilir seviyesi yüzde 2-2,5. Geçen sene altın ithalatı hariç zaten cari fazla verdik. Büyümeye de devam etti. Burada bir yapısal dönüşüm var. Bu sene yüzde 2 cari açık öngördük. Muhtemelen yılı yüzde 1,5 civarında kapatacağız. Dolayısıyla cari açık hedefini de tutturduk.’’ dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK 5'İNCİ FİNANSIN GELECEĞİ ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK 5'İNCİ FİNANSIN GELECEĞİ ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şimşek: Sürdürülebilir Büyüme ve Tek Haneli Enflasyon Hedefi
2
EBRD'den Türkiye Ekonomisine Uzun Vadeli İyimserlik Mesajı
3
Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Şubatta %1,6 Arttı
4
ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
5
DEİK, Türkiye-Özbekistan Ticaretini Güçlendirmek İçin Webinar Serisi Başlattı
6
TCMB PPK: Aralık Enflasyonu Gerilerken Ocak Ayında Artış Bekleniyor

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?