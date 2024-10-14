Almanya Ekonomisi 2023'te Zayıf Performans Seriliyor

Almanya Ekonomisinde Devam Eden Zayıflık

Alman hükümeti, mevcut ekonomik göstergelerin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde ülke ekonomisindeki zayıflığın sürdüğünü belirtti. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan aylık raporda, gayrisafi yurtiçi hasılanın bu dönemde yeniden küçülme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 2024'ün ikinci yarısında büyüme ivmesinin kademeli olarak yeniden kazana bilmesi beklentisi var.

Özel Tüketimde Canlanma Beklentisi

Raporda yer alan bilgilere göre, gelecek yıl ekonomideki toparlanmanın özel tüketimdeki canlanmadan kaynaklanması öngörülüyor. Temmuz ve Ağustos aylarında perakende satışların belirgin bir şekilde iyileştiği kaydedildi. Ancak, iş güvenliği ve jeopolitik kaygılar, tüketici güvenini olumsuz etkileyen risk faktörleri arasında yer alıyor.

Dış Talep ve Yatırım Büyümesi Beklentileri

Rapor, yıl boyunca dış talebin canlanmasının beklendiğini vurguluyor. İhracatın artacağı ve yatırım büyümesinin ivme kazanacağı öngörülüyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) 3. çeyrekte daha fazla düşüş olabileceğini öngörerek, Almanya'nın teknik resesyon tehlikesinin altında olduğunu belirtti.

Resesyon Korkusu

Almanya Merkez Bankası'nın da düşük büyüme tahmini yapmasıyla birlikte, artan faiz oranları ve zayıf yatırımlar, Alman ekonomisinin büyüme performansını olumsuz yönde etkiliyor. Yılın ikinci çeyreğinde %0,1 küçülen ekonominin, eğer 3. çeyrekte de küçülmeye devam etmesi durumu olursa, ülke teknik resesyona girmiş olacak. Geçtiğimiz yıllarda benzer ekonomik zorluklarla karşılaşan Almanya, G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke konumuna gelebilir.