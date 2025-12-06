Karadeniz'in En Büyük İncir Projesi: 50 Milyon TL Gelir Kız Öğrencilere Burs Olacak

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, Kababürük Mahallesi’ndeki atıl dikenlik alan 100 dönümlük incir bahçesine dönüştürüldü. Tekkeköy Belediyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ortaklığında dikilen yaklaşık 4 bine yakın mor patlıcan inciri ile bölgenin tarımsal üretim kapasitesi artırılırken, elde edilecek gelirin tamamı üniversiteyi yeni kazanan kız öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Projede hedeflenen tam randıman döneminde, beş yıllık süreçte yaklaşık 250 ton ürün ve bugünkü fiyatlarla yaklaşık 50 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. İncirlerin dikiminde son ağaçların yerleştirilmesini Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz birlikte gerçekleştirdi.

Candal: "Elde edilen gelirle, kız öğrenciler eğitim alacak"

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, projede kullanılan ve yakın zamanda patenti alınacak olan mor patlıcan incirine dikkat çekerek, projenin sosyal hedefini vurguladı. Candal, "İlk yola çıkarken, 'bir el tut, o el senin hayatını kurtarsın' demiştik. Bu sloganla başladık biz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgililere bu konudan bahsettiğimizde onlar da en az bizler kadar heyecanlandılar ve hep beraber kolları sıvadık," şeklinde konuştu. Başkan Candal, "Tekkeköy mor patlıcan inciri" adıyla patent sürecinde olan fidanların dikildiğini ve gelirlerin ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak verileceğini belirtti.

Özer: Karadeniz Bölgesi’nin en büyük gelir getirici ağaçlandırması

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, projenin Karadeniz Bölgesi açısından önemini şu sözlerle aktardı: "Burası yaklaşık 100 dönümlük bir ormanlık araziydi. Atıl durumda olan dikenlik bir araziyi gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında ince ağaçlandırma ile dönüştürdük. Bu proje, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük projesi." Özer, belediyeyle yapılan 10 yıllık protokol kapsamında bakım ve korumanın belediye tarafından yürütüleceğini, sahaya bitişik yaklaşık 85 dönümlük alanda ise ileride "İncir Orman Parkı" oluşturulacağını söyledi ve projenin yöredeki orman köylüsüne ortalama 50 milyon TL gelir sağlamasını umduklarını ifade etti.

Yılmaz: Üretim şehri Samsun

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, projeyi değerlendirirken Samsun'un tarımsal üretimdeki konumuna vurgu yaptı: "Üretim şehri Samsun’da güzel bir projeye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu alanda elde edilen incirin geliri kız çocuklarına burs olarak verilecek. Burada üretimden elde edilen gelir, geleceğin üreticileri olacak kız çocuklarımıza burs olarak verilecek ve onların eğitimlerini rahat bir şekilde sürdürmeleri sağlanacak." Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında dikilen yaklaşık 4 bin incir ağacından beş yıl sonra tam randımanla 250 ton mor patlıcan inciri elde edilmesi ve buradan sağlanacak gelirin üniversiteyi kazanan kız öğrencilere burs olarak aktarılması hedefleniyor.

