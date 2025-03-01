Türkiye'nin Elektrik Üretimi Yüzde 9,85 Arttı: Doğal Gaz Santralleri Lider

Elektrik Üretiminde Önemli Artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, geçen yıl aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,85 artış göstererek 29 milyon 056 bin 541 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Enerji Kaynaklarının Dağılımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlediği rapora göre, lisanslı elektrik üretiminde en büyük payı doğal gaz santralleri aldı ve bu oran yüzde 28 olarak belirlendi. Diğer kaynakların dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

%24,1 - İthal kömür santralleri

- İthal kömür santralleri %14,8 - Hidroelektrik santralleri

- Hidroelektrik santralleri %12,1 - Linyit santralleri

- Linyit santralleri %11,9 - Rüzgar santralleri

- Rüzgar santralleri %3,6 - Jeotermal santraller

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Tüketim Artışı ve Dağılımı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 6,4 artarak 23 milyon 377 bin 29 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketim, sektörlere göre aşağıdaki şekilde dağıldı:

%44,3 - Sanayi

- Sanayi %27,3 - Meskende Aboneler

- Meskende Aboneler %25,3 - Kamu ve Özel Hizmetler

- Kamu ve Özel Hizmetler %2,5 - Aydınlatma

- Aydınlatma %1,5 - Tarımsal Faaliyetler

Tüketici Sayısı ve Kurulu Güçteki Artışlar

Elektrik tüketici sayısı, geçen yıl aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 50 milyon 693 bin 630 seviyesine ulaştı. Mesken tüketicilerinin sayısında da yüzde 1,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5 artış görüldü.

Bu dönemde, Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de yaklaşık yüzde 1,2 artarak 97 bin 419 megavat oldu. Kurulu gücün bölünmesi ise şu şekilde:

%25,1 - Doğal gaz çevrim santralleri

- Doğal gaz çevrim santralleri %24,5 - Barajlı hidroelektrik santralleri

- Barajlı hidroelektrik santralleri %13,1 - Rüzgar santralleri

- Rüzgar santralleri %10,7 - İthal kömür santralleri

- İthal kömür santralleri Diğer enerji kaynakları

Türkiye'nin enerji sektörü, bu olumlu gelişmelerle birlikte geleceğe yönelik umut verici bir ivme kazandı.