Türkiye'nin Elektrik Üretimi Yüzde 9,85 Arttı: Doğal Gaz Santralleri Lider

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralık ayında yüzde 9,85 artarak 29 milyon 056 bin 541 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:08
Türkiye'nin Elektrik Üretimi Yüzde 9,85 Arttı: Doğal Gaz Santralleri Lider

Elektrik Üretiminde Önemli Artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, geçen yıl aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,85 artış göstererek 29 milyon 056 bin 541 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Enerji Kaynaklarının Dağılımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlediği rapora göre, lisanslı elektrik üretiminde en büyük payı doğal gaz santralleri aldı ve bu oran yüzde 28 olarak belirlendi. Diğer kaynakların dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

  • %24,1 - İthal kömür santralleri
  • %14,8 - Hidroelektrik santralleri
  • %12,1 - Linyit santralleri
  • %11,9 - Rüzgar santralleri
  • %3,6 - Jeotermal santraller

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Tüketim Artışı ve Dağılımı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 6,4 artarak 23 milyon 377 bin 29 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketim, sektörlere göre aşağıdaki şekilde dağıldı:

  • %44,3 - Sanayi
  • %27,3 - Meskende Aboneler
  • %25,3 - Kamu ve Özel Hizmetler
  • %2,5 - Aydınlatma
  • %1,5 - Tarımsal Faaliyetler

Tüketici Sayısı ve Kurulu Güçteki Artışlar

Elektrik tüketici sayısı, geçen yıl aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 50 milyon 693 bin 630 seviyesine ulaştı. Mesken tüketicilerinin sayısında da yüzde 1,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5 artış görüldü.

Bu dönemde, Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de yaklaşık yüzde 1,2 artarak 97 bin 419 megavat oldu. Kurulu gücün bölünmesi ise şu şekilde:

  • %25,1 - Doğal gaz çevrim santralleri
  • %24,5 - Barajlı hidroelektrik santralleri
  • %13,1 - Rüzgar santralleri
  • %10,7 - İthal kömür santralleri
  • Diğer enerji kaynakları

Türkiye'nin enerji sektörü, bu olumlu gelişmelerle birlikte geleceğe yönelik umut verici bir ivme kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024'te Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 1,3 Milyon Gıda Denetimi
2
Barselona'da Mobil Dünya Kongresi 3 Mart'ta Başlıyor
3
Borsa ve Dolar Yatırımcıları Kazandırdı: Haftalık Analiz
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
5
Bankalarda Unutulan 507 Milyon Lira TMSF'ye Aktarıldı
6
Kapalıçarşı'daki Yatırım Fırsatları: Altın ve Döviz Kurları Analizi
7
Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi