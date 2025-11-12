Ankara'dan Kilis'e 30 milyon TL ve 500 bin süs bitkisi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Kilis Belediyesi'ne 30 milyon TL maddi destek sağladı ve 500 bin süs bitkisi gönderdi; Kilis projeleri hız kazanacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:02
Kardeş belediyeden kritik katkı: Altyapı ve kentsel projelere ivme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Kilis Belediyesi'ne 30 milyon TL maddi destek sağladı ve 500 bin süs bitkisi gönderdi.

Kilis Belediyesi, sağlanan bu destekle hem mevcut altyapı yatırımlarını tamamlamayı hem de yeni kentsel projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, kaynakların öncelikli olarak altyapı çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, desteklerinden dolayı Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bilecen şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediye’mize ve Mansur Yavaş’a şehrimize sağladıkları bu önemli katkı için teşekkür ediyorum. Bu destekle altyapı çalışmalarımızda son noktayı koyacak, yeni projelerimizin temellerini atacağız. Ayrıca gönderilen 500 bin süs bitkisiyle Kilis’i daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz"

Gönderilen süs bitkileriyle şehir estetiğinin güçlenmesi ve yaşam kalitesinin artması bekleniyor. Yetkililer, destek sayesinde hem kısa vadeli ihtiyaçların karşılanacağını hem de Kilis'in uzun vadeli kentsel dönüşüm hedeflerine katkı sağlanacağını vurguladı.

