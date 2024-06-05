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Altın alıp satmadan önce bu uyarılara dikkat! Bilmeyen ters köşe olacak

Uzmanlar altın yatırımcılarını uyardı! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:09
Altın alıp satmadan önce bu uyarılara dikkat! Bilmeyen ters köşe olacak

Altın yatırımcıları için uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşler ve Fed'in etkisiyle, kısa vadeli yükseliş beklentilerinin azaldığı belirtiliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcıların özellikle kısa vadeli beklentilere dayalı alım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguluyor. Onun önerisi, orta ve uzun vadeli stratejilere odaklanmak.

Yıldırımtürk ayrıca portföy dağılımında altına ayrılacak miktarın yüzde 40'ı geçmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu, yatırımcıların risklerini dengeli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, likiditeye önem verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu, potansiyel düşüşlerde alım fırsatlarının değerlendirilebilmesi için önemli bir strateji olabilir.

altın fiyatları

Altın yatırımcılarının kısa vadeli hareketlerden ziyade orta ve uzun vadeli stratejilere odaklanmaları, portföy dağılımını dengeli tutmaları ve likiditeyi göz önünde bulundurmaları öneriliyor. Bu tavsiyeler, yatırımcıların daha sağlam ve sürdürülebilir bir altın yatırımı yapmalarına yardımcı olabilir.

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