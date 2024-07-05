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Altın almak isteyenlere kritik gün! O tarihten sonra altın fiyatları füze gibi uçacak

Tanınmış iktisat uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında önemli bir gelişme olabileceğini belirterek Cuma gününe özellikle dikkat çekti ve yatırımcıları uyardı.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 22:33
Altın almak isteyenlere kritik gün! O tarihten sonra altın fiyatları füze gibi uçacak

Sayısız yatırımcı, portföylerini çeşitlendirmek adına farklı finansal enstrümanlara yönelmekte ve bu araçlardan bir tanesi de altın olarak öne çıkmakta. Altın piyasasındaki volatilite gözlerden kaçmıyor. Ekonomi alanında tanınan İslam Memiş ise, altın piyasasında özellikle Cuma gününe dikkat çekerek yatırımcıları uyarıyor.

altın piyasası

Altın Fiyatlarının Geleceği Kritik Veriye Endeksli

Hafta içinde 2 bin 300 dolar seviyelerine gerileyen ons altın, aniden 2 bin 346 dolarlık bir zirveye ulaştı. Ons altında meydana gelen bu hareketlilik, finans çevrelerince dikkatle izleniyor. Önümüzdeki Cuma günü ABD'den açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin, altın piyasasının yönünü tayin edeceği öngörülüyor.

Altın Piyasasında Beklenti Yükseliyor: Gözler Cuma Gününde

Son dönemlerde, güvenli liman olarak kabul edilen değerli metallerdeki artış trendi gözler önünde. Özellikle altın piyasasındaki son dalgalanmalar, ons altının ne olacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ekonomi çevrelerinin dikkat kesildiği bir diğer konu ise İslam Memiş'in öne çıkan uyarısı. Memiş, "Cuma günü de ABD’den tarım dışı istihdam verisini bekleniyor. Ama tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra iki ihtimal var: Ya 2300 dolar ya da 2 bin 360 dolar bant aralığında hangi yöne kırılacağını o gün karar verecek. Kısacası Cuma günü karar verecek. Gram altın şu anda serbest piyasalarda 2 bin 460 2 bin 470 lira aralığında," şeklinde konuştu.

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