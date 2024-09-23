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Altın Fiyatları Güncel Durum: 2.878 Lira Seviyesinde

Altında güncel fiyatlar ve piyasa analizi...

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:26
Altın Fiyatları Güncel Durum: 2.878 Lira Seviyesinde

Altın Fiyatlarının Güncel Seyri

Altının gramı, güne 2.878 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı zamanda çeyrek altın 4.760 lira, Cumhuriyet altını ise 18.950 lira fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

Piyasa Analizi

Cuma günü, ons fiyatı ile paralel bir seyir izleyen altının gram fiyatı, %1,6’lık bir artışla 2.877 lira seviyesinde kapandı. Haftaya oldukça yatay bir başlangıç yapan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 2.878 lira seviyesine ulaştı.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Altın ons fiyatı, 2.620 dolar seviyesinde işlem görüyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan ve piyasalar üzerinde etki yaratan 50 baz puanlık faiz indirimi ile birlikte, ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri ön plana çıkıyor.

İleriye Dönük Beklentiler

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sona yaklaştığını belirterek, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci nasıl atlatacağı konusunda soru işaretleri olduğuna dikkat çekiyorlar. Önümüzdeki günlerde açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceği ve bu verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Teknik Göstergeler

Öte yandan, imalat sanayi ve hizmet sektörüne dair Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de önemli bir takip konusu olacak. Teknik analizler, altının ons fiyatında 2.600 ve 2.580 dolar seviyelerini destek, 2.640 ve 2.650 dolar seviyelerini ise direnç noktaları olarak belirliyor.

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