Altın Fiyatları Güncel Durum: 2 Milyon 794 Bin Lira

Altın Fiyatları Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 794 bin lira seviyesine geriledi. Altın, gün içerisinde en düşük 2 milyon 794 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 806 bin lira seviyelerini gördü.

Piyasa Verileri

Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki gün 2 milyon 805 bin liradan kapanmıştı. Bugün ise yüzde 0,4'lük bir düşüş ile 2 milyon 794 bin lira olarak kayıtlara geçti.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altın işlemleri toplamda 3 milyar 474 milyon 188 bin 200,99 lira değerinde gerçekleşerek, işlem miktarı 1.256,21 kilogram oldu. Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 529 milyon 945 bin 609,69 lira olarak belirlendi.

Önder Kurumlar

Bugünkü işlemler sırasında en aktif olan kuruluşlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.

Gün Küçük Veriler

Standart Altın TL/KG Dolar/Ons

Önceki Kapanış: 2.805.000,00 TL - 2.561,30 Dolar

En Düşük: 2.794.000,00 TL - 2.490,00 Dolar

En Yüksek: 2.806.000,00 TL - 2.562,40 Dolar

Kapanış: 2.794.000,00 TL - 2.558,55 Dolar

Ağırlıklı Ortalama: 2.799.875,00 TL - 2.533,39 Dolar

Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.474.188.200,99

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.256,21

Toplam İşlem Adedi: 49

Altın piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olarak değerlendiriliyor.