Kuyumcukent'te Yılsonu İşçilik İndirimi: Altın ve Mücevherde yüzde 50'ye Varan Kampanya

Kuyumcukent'te yılsonu işçilik indirimi: Altın ve mücevherde büyük kampanya

Bahçelievler Yenibosna'daki Kuyumcukent esnafı, yılsonuna özel cazip bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında altın ve mücevher ürünlerinde işçilik ücretlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulanıyor.

Kampanya detayları

Kuyumcunun inisiyatifiyle hayata geçirilen kampanyada, işçilikteki indirimin yanı sıra mücevher ürünlerinde de yüzde 50 ile yüzde 60 arasında değişen ek indirimler sunuluyor. Mağaza yetkilileri, ürün yelpazesinin her bütçeye uygun olduğunu belirtiyor.

Esnafın açıklamaları

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Ahmet Melik Kaya, 'Bütün halkımızı indirimlerden yararlanmak için bekliyoruz. Burası çok konforlu bir işletme, vatandaşlarımız rahat bir ortamda alışveriş yapabilirler. Üretimden çıkan ilk ve en güzel modelleri buradan temin edebilirler' dedi. Kaya, fiyat aralığının 8 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar her bütçeye uygun geniş bir yelpazede olduğunu vurgulayarak, 'Ürünlerin gramajına göre fiyatlar değişmekte. Bizim yapabileceğimiz indirimler işçiliklerde olabiliyor, biz esnaf olarak burada indirimler yapıyoruz. En güzel ve en yeni modelleri halkımıza temin ediyoruz' diye ekledi.

Esnaf Selin Mihaloğlu ise kampanyanın kapsamına dikkat çekerek, 'Kuyumcukent esnafı olarak bütün altın ve pırlantalı işçilikli ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattık. Bütün ürünlerimizde geçerlidir' ifadelerini kullandı. Mihaloğlu, bu senenin gözde ürünleri olan bahset yüzükler, setler ve suyolu bilekliklerin yoğun talep gördüğünü belirtti. Fiyatların minimal yüzüklerde 15 bin TL’den başlayıp talebin büyüklüğüne göre arttığını dile getirerek, 'Buraya gelen vatandaşlar her bütçeye göre ürün bulabiliyor' dedi.

Tüketici yorumu

İndirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren tüketici Kübra Karga, 'Burada fiyatlar gerçekten uygun. Özellikle işçilik olan ürünlerde çok indirim vardı. Biz de geldik alışverişimizi yaptık. Sanırım yılbaşı öncesinde bir indirim' şeklinde konuştu.

Öne çıkan noktalar: İşçilikte yüzde 50'ye varan indirim, mücevherlerde yüzde 50-60 arası kampanyalar, geniş fiyat aralığı (8 bin TL - 400 bin TL) ve popüler ürünler olarak yüzük, set ve suyolu bileklikler.

