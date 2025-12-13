Demirci'nin 2 Milyarlık Altyapı Yatırımı Tamamlandı: 160 km Hat ve Yeni Arıtma Tesisi

Demirci'nin 2 milyarlık altyapı yatırımı tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Demirci ilçesinde hayata geçirilen yaklaşık 2 milyar liralık altyapı yatırımlarının resmi kabul işlemleri tamamlandı. Projeler içme suyu hattı, abone bağlantıları, kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve içme suyu deposu çalışmalarını kapsıyor; ilçe altyapısı baştan sona yenilendi.

160 kilometrelik altyapı imalatı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun 17 ilçe hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında MASKİ, Demirci'de toplam 160 kilometrelik altyapı imalatını tamamladı. Yapılan işler arasında kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları, abone bağlantıları ile içme suyu depoları ve atık su arıtma tesisi bulunuyor.

Resmi kabul töreni

Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımın resmi kabul işlemleri; İller Bankası Bölge Müdürü İzzet Günal, MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yetkililerin açıklamaları

Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül: "El birliği ile tamamladığımız bu önemli proje sayesinde Demircimiz uzun yıllar altyapı sorunu yaşamayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir: "İlçemizde yürüttüğümüz altyapı çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu hatları ve abone bağlantılarıyla birlikte toplam 160 kilometrelik hat döşendi. Ayrıca 1000 metreküp ve 700 metreküplük iki adet içme suyu deposu inşa edildi. Yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip atık su arıtma tesisimizin de kabul işlemlerini gerçekleştirdik. Demirci'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun"

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEMİRCİ İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRALIK DEV ALTYAPI YATIRIMLARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN, PROJELERİN RESMİKABUL İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.