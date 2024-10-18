Altın Fiyatları Yeni Zirveye Ulaştı

Standart Altın Kilogram Fiyatı Yükseldi
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya ulaştı. Bu artışın ardından altın piyasası hareketli günlerden geçiyor.
Fiyat Hareketliliği
Bugün altın fiyatları en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gördü. Gün sonunda kote edilen fiyat, bir önceki gün 3 milyon 75 bin liradan kapanmıştı.
Ticaret Verileri
KMKTP'de toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424,53 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallere ait toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira seviyesine ulaştı.
İşlem Yapan Kurumlar
Bugün altın borsasında işlem gerçekleştiren en fazla işlem yapan kurumlar arasında; Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.
İşlemlere İlişkin Veriler
Standart Altın Fiyatları:
- Önceki Kapanış: 3.075.000 TL / 2.677,75 $
- En Düşük: 2.960.000 TL / 2.685,00 $
- En Yüksek: 3.100.000 TL / 2.821,00 $
- Kapanış: 3.100.000 TL / 2.816,60 $
- Ağırlıklı Ortalama: 3.088.687,18 TL / 2.761,04 $
- Toplam İşlem Hacmi: 1.290.740.433,97 TL
- Toplam İşlem Miktarı: 424,53 Kg
- Toplam İşlem Adedi: 28