Altın Fiyatları Yeni Zirveye Ulaştı

Standart Altın Kilogram Fiyatı Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya ulaştı. Bu artışın ardından altın piyasası hareketli günlerden geçiyor.

Fiyat Hareketliliği

Bugün altın fiyatları en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gördü. Gün sonunda kote edilen fiyat, bir önceki gün 3 milyon 75 bin liradan kapanmıştı.

Ticaret Verileri

KMKTP'de toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424,53 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallere ait toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira seviyesine ulaştı.

İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında işlem gerçekleştiren en fazla işlem yapan kurumlar arasında; Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

İşlemlere İlişkin Veriler

Standart Altın Fiyatları:

- Önceki Kapanış: 3.075.000 TL / 2.677,75 $

- En Düşük: 2.960.000 TL / 2.685,00 $

- En Yüksek: 3.100.000 TL / 2.821,00 $

- Kapanış: 3.100.000 TL / 2.816,60 $

- Ağırlıklı Ortalama: 3.088.687,18 TL / 2.761,04 $

- Toplam İşlem Hacmi: 1.290.740.433,97 TL

- Toplam İşlem Miktarı: 424,53 Kg

- Toplam İşlem Adedi: 28

