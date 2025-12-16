DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,27 -0,12%
ALTIN
5.873,22 0,58%
BITCOIN
3.723.998,44 -1,56%

Kırşehir'de Soğuk Hava Tarihi Çarşılarını Boşalttı

Kırşehir'de soğuk hava ve değişen alışveriş alışkanlıkları Ahi ve Ünal Çarşısı'nda durgunluğa yol açtı, esnaf ekonomik zorluk yaşıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:17
Kırşehir'de Soğuk Hava Tarihi Çarşılarını Boşalttı

Kırşehir'de soğuk hava tarihi çarşıları boşalttı

Kırşehir’de havaların soğuması, vatandaşların dışarı çıkmaması ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle kentin tarihi çarşıları boş kaldı. Ahi Çarşısı ile Ünal Çarşısı’ndaki durgunluk esnafı olumsuz etkiliyor.

Esnaflar soğuk havayı işlerin düşüşüne bağlıyor

Ahi Çarşısı esnafı Özer Uzbilek, soğuk havanın alışverişin önünde önemli engel olduğunu söyledi: "Havalar çok soğuk. İnsanlar dışarı çıkmak istemiyor. Bu da çarşıdaki hareketliliği ciddi şekilde azaltıyor."

Aynı çarşıdan Hayal Öz ise, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmadığını belirtti: "Esnaf olarak trend ürünleri takip ediyor, vitrinlerimizi yeniliyoruz. Ekonomik anlamda toparlanma peşindeyiz ancak soğuklar işi zorlaştırıyor."

Ünal Çarşısı ve merkezi sokaklar

Şehir merkezinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Ünal Çarşısı esnafı Rıza Gürdal, soğuk havaların yanı sıra sosyal medya ve internet alışverişinin de etkili olduğunu vurguladı: "Soğuk havaların yanı sıra sosyal medya ve internet alışveriş siteleri de vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. İnsanlar evlerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu durum ekonomi kadar etkili".

Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesiyle birlikte Kırşehir’de merkezi cadde ve sokakların da büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi.

KIRŞEHİR'DE HAVALARIN SOĞUMASI, VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMAMASI VE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARININ...

KIRŞEHİR'DE HAVALARIN SOĞUMASI, VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMAMASI VE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARININ DEĞİŞMESİ NEDENİYLE KENTİN TARİHİ ÇARŞILARI BOŞ KALDI

KIRŞEHİR'DE HAVALARIN SOĞUMASI, VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMAMASI VE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARININ...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli OSB’de Yeni Yatırımlar ve Altyapı Güçlendirme Planları
2
Samsun'da Hamsi 150 TL'ye Rağbetini Sürdürüyor
3
Kantarmış: Turizm ekonomi, istihdam ve kültürdür — TÜRSAB Bodrum 2026
4
Gram Altın 5.940 TL'ye Yaklaştı: Fed İndirimi Ons Altını 4 bin 300 Doların Üstüne Taşıdı
5
Foça Balık Hali'nde Kış Sezonu: Sardalya ve Uskumru Zamanı
6
Hisarcıklıoğlu: Denizli Ticaret Odası 5 Yıldızlı Hizmetle Öne Çıkıyor
7
Vodafone Türkiye 5G'yle 20. Yılını Kutluyor: 480 Milyar TL Yatırım

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi