Kırşehir'de Soğuk Hava Tarihi Çarşılarını Boşalttı

Kırşehir'de soğuk hava tarihi çarşıları boşalttı

Kırşehir’de havaların soğuması, vatandaşların dışarı çıkmaması ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle kentin tarihi çarşıları boş kaldı. Ahi Çarşısı ile Ünal Çarşısı’ndaki durgunluk esnafı olumsuz etkiliyor.

Esnaflar soğuk havayı işlerin düşüşüne bağlıyor

Ahi Çarşısı esnafı Özer Uzbilek, soğuk havanın alışverişin önünde önemli engel olduğunu söyledi: "Havalar çok soğuk. İnsanlar dışarı çıkmak istemiyor. Bu da çarşıdaki hareketliliği ciddi şekilde azaltıyor."

Aynı çarşıdan Hayal Öz ise, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmadığını belirtti: "Esnaf olarak trend ürünleri takip ediyor, vitrinlerimizi yeniliyoruz. Ekonomik anlamda toparlanma peşindeyiz ancak soğuklar işi zorlaştırıyor."

Ünal Çarşısı ve merkezi sokaklar

Şehir merkezinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Ünal Çarşısı esnafı Rıza Gürdal, soğuk havaların yanı sıra sosyal medya ve internet alışverişinin de etkili olduğunu vurguladı: "Soğuk havaların yanı sıra sosyal medya ve internet alışveriş siteleri de vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. İnsanlar evlerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu durum ekonomi kadar etkili".

Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesiyle birlikte Kırşehir’de merkezi cadde ve sokakların da büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi.

