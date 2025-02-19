Altın Fiyatları Yükseldi: Kilogramı 3,53 Milyon Lira

Altının kilogram fiyatı, İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda 3,53 milyon liraya yükseldi. İşlem hacmi 6,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:48
Altın Fiyatları Yükseldi: Kilogramı 3,53 Milyon Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 530 bin lira seviyesine yükseldi. Bu artış, piyasada dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

Piyasa Verileri ve Trendler

Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 3 milyon 436 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 539 bin 500 lira seviyeleri gözlemlendi. Bu bağlamda, günün kapanışı %1,2 artışla 3 milyon 530 bin lira olarak gerçekleşti. Önceki gün ise standart altın, 3 milyon 490 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP'de, sıradışı bir işlem hacmi kaydedildi; toplam işlem hacmi 6 milyar 604 milyon 895 bin 742,46 lira, işlem miktarı ise 1.881,12 kilogram olarak belirlendi.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şöyle sıralandı: NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türk Ekonomi Bankası.

İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler ise şu şekilde:

  • STANDART TL/KG: 3.530.000,00
  • DOLAR/ONS: 3.020,00
  • Önceki Kapanış: 3.490.000,00
  • En Düşük: 3.436.000,00
  • En Yüksek: 3.539.500,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.516.468,01
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 6.604.895.742,46
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.881,12
  • Toplam İşlem Adedi: 127

Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor.

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