DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,83 -0,36%
ALTIN
2.979,41 -0,11%
BITCOIN
3.641.164,44 2,67%

Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2.980 Lira, Çeyrek 4.930 Lira

Altının gramı 2.980 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altın 4.930 lira, cumhuriyet altını ise 19.650 lira olarak işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:28
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2.980 Lira, Çeyrek 4.930 Lira

Altın fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından gramı 2.980 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre %0,2 azalarak 2.973 liradan tamamlamıştı.

Bugün altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışına göre %0,2 artışla 2.980 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4.930 lira, cumhuriyet altını ise 19.650 liradan satılmakta.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre %0,1 değer kazanarak 2.646 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir hâkim.

Fed'in bugün politika faizini %25 baz puan indirmesi bekleniyor. Ayrıca, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları sunması öngörülüyor.

Kararlar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,4 seviyesinde dengelenirken, tahvil faizlerinin son 5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlandırıyor. Analistler, Fed’in para politikası kararlarının tahvil ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bu günkü veriler arasında yurt içinde konut satış istatistikleri ve kısa vadeli dış borç istatistikleri ile yurt dışında Fed'in faiz kararı, Avro Bölgesi ve İngiltere'deki enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2.670 dolar seviyesi direnç, 2.630 dolar seviyesi ise destek konumunda.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Güne Başladı
2
Asya Borsaları Karışık Seyrediyor: Yatırımcılar Fed ve BoJ Kararlarını Bekliyor
3
Ayakkabı Yan Sanayicileri İthalata Karşı Kalıcı Çözüm Talep Ediyor
4
Döviz Kurlarında Son Durum: Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor
5
Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor
6
Çin Menşeli Anında Su Isıtıcılarına Soruşturma Açıldı
7
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!