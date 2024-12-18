Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2.980 Lira, Çeyrek 4.930 Lira

Altın fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından gramı 2.980 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre %0,2 azalarak 2.973 liradan tamamlamıştı.

Bugün altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışına göre %0,2 artışla 2.980 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4.930 lira, cumhuriyet altını ise 19.650 liradan satılmakta.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre %0,1 değer kazanarak 2.646 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir hâkim.

Fed'in bugün politika faizini %25 baz puan indirmesi bekleniyor. Ayrıca, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları sunması öngörülüyor.

Kararlar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,4 seviyesinde dengelenirken, tahvil faizlerinin son 5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlandırıyor. Analistler, Fed’in para politikası kararlarının tahvil ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bu günkü veriler arasında yurt içinde konut satış istatistikleri ve kısa vadeli dış borç istatistikleri ile yurt dışında Fed'in faiz kararı, Avro Bölgesi ve İngiltere'deki enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2.670 dolar seviyesi direnç, 2.630 dolar seviyesi ise destek konumunda.