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Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram 3,119 Lira, Çeyrek 5,120 Lira

Altının gram fiyatı 3,119 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altın 5,120 lira, Cumhuriyet altını ise 20,390 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:06
Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram 3,119 Lira, Çeyrek 5,120 Lira

Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3,119 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Dün, ons fiyatındaki artışla değer kazanan altının gramı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3,096 lira olarak tamamlamıştı.

Bugün itibarıyla, saat 09:50'de gram altın fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazancı ile 3,119 lira olarak işlem görüyor. Aynı dakikalar içerisinde çeyrek altın fiyatı 5,120 lira, Cumhuriyet altını ise 20,390 lira seviyesinden satılmakta.

Ons Fiyatı ve Ekonomik Gelişmeler

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışına göre 0,64 primle 2,725 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de yapılan başkanlık değişikliğinin ardından yatırımcılar, gelecekteki gümrük tarifeleri ve ekonomik ilişkiler üzerine odaklanmış durumda.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ekonomik planlamalarına ilişkin ilk açıklamalarını yaptı. Trump, kabine üyelerinin rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek adına geniş yetkileri kullanma talimatını vereceğini duyurdu.

Piyasa Gelişmeleri ve Beklentiler

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.54 seviyesine gerilerken, dolar endeksi yüzde 1 düşüşle 108.2 seviyesinden güne başladı. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtmekte. Teknik olarak, altının ons fiyatında 2,730 dolar seviyesinin direnç, 2,700 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.

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